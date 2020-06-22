Жара возвращается в Кузбасс

Заморозки, пришедшие в Кузбасс на прошлой неделе, отступили, и в регион вновь вернулась жара. А вместе с ней – туманы, грозы и кратковременные дожди.

В ночь на вторник, 23 июня, синоптики прогнозирую от пяти до десяти градусов тепла. Утром местами возможны туманы, впрочем, их быстро разгонит южный ветер, чьи порывы могут достигать 13 метров. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, при этом осадков в большинстве районов не ожидается.

В ночь на 24 июня столбики термометров опустятся лишь до +10…+15 градусов. И если ночью будет преимущественно без осадков, то днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер сменит направление на юго-западное с переходом на северо-восточное и местами может достигать 17 метров в секунду. При этом день будет теплым и даже жарким: + 23…+28 градусов.

Ночь на четверг, 25 июня, будет холоднее предыдущей на один-два градуса. Кое-где пройдут кратковременные дожди, а вот днем они ожидаются уже по всему региону, причем с грозами. Северо-восточный ветер с переходом на западные местами будет достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха в этот день не превысит +21…+26 градусов.

Последний рабочий день на неделе вновь порадует жителей региона жарой. Если в ночь на 26 июня уличные термометры покажут +10…+15 градусов, то уже днем они достигнут отметок +24…+29 градусов. А вот осадков в пятницу не ожидается.