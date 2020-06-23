2020-06-23T11:53:12+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Компания «СУЭК-Кузбасс» помогла создать памятную площадку в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних

При поддержке компании «СУЭК-Кузбасс» и ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга» (г. Ленинск-Кузнецкий) открыта площадка, посвященная 75-летию Великой Победы
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Почетным гостем митинга стал фронтовик Алексей Илларионович Матинин. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»Почетным гостем митинга стал фронтовик Алексей Илларионович Матинин. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»
Изменить размер текста:

С просьбой к угольщикам помочь в создании на территории Центра такого памятного места в рамках региональной акции «Вахта памяти – Кузбасс» обратилось руководство учреждения. В компании поддержали инициативу, и на ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» - сервисном предприятии, специализирующимся на ремонте и производстве горношахтного оборудования – были изготовлены металлические звезды. Участники Трудового отряда СУЭК помогли с обустройством места, где они были установлены.

Само открытие площадки состоялось в День памяти и скорби. Воспитанники и сотрудники Центра подготовили митинг, пригласив на него всех, кто участвовал в ее создании. Обращаясь к собравшимся, директор МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» Елена Сидоренко отметила важность того, что у ребят теперь есть такое патриотическое место, напоминающее о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. И замечательно, что в его создании приняли участие настоящие друзья Центра.

Благодарственные письма на митинге вручены генеральному директору АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолию Мешкову и генеральному директору ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Юрию Люкину. В ответном слове начальник отдела кадров ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Наталья Болотникова подчеркнула, что коллектив предприятия принимает самое активное участие во всех акциях, посвященных юбилею Великой Победы, Году памяти и славы: «Когда поступила просьба от Центра «Радуга» помочь с созданием площадки, она, конечно, была поддержана. Хочется, чтобы молодое поколение благодаря, в том числе, таким памятным местам бережней относилось к своей истории, к героическим и трагическим событиям Великой Отечественной войны. Пусть это мемориальное место будет еще одной крепкой ниточкой, связывающей всех нас».

Почетным гостем митинга стал фронтовик Алексей Илларионович Матинин. Ему, выпускнику Ленинск-Кузнецкого пулеметного училища, еще совсем молодым довелось участвовать в жестоких боях на Украине, в Венгрии, а войну закончить в госпитале в Австрии. Обращаясь к воспитанникам «Радуги», ветеран пожелал ребятам, прежде всего, крепости духа, верить в свои силы и в победу над любыми невзгодами.

Отметим, что Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» и СУЭК связывает многолетнее сотрудничество. Коллектив учреждения неоднократно становился победителем конкурса «Комфортная среда обитания», проводимого Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ». Получал поддержку на реализацию проектов, направленных на оказание социальной помощи многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и на создание комбинированного спортивно-игрового комплекса.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Компания «СУЭК-Кузбасс» помогла создать памятную площадку в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
При поддержке компании «СУЭК-Кузбасс» и ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга» (г. Ленинск-Кузнецкий) открыта площадка, посвященная 75-летию Великой Победы
Россельхозбанк проведет тестирование всех сотрудников на наличие коронавирусной инфекции
В связи с завершением режима самоизоляции в городе Москве и снятием ряда ограничительных мер Россельхозбанк приступил к поэтапному возвращению сотрудников головного офиса к работе в офисном формате
Сотрудники СУЭК поддерживают акцию «Вахта Победы - Кузбасс»
В общеобразовательной школе №14 города Киселевска Кемеровской области – Кузбасса торжественно открыта мемориальная доска в честь увековечивания памяти ветерана Великой Отечественной войны, отличника народного просвещения СССР Василия Арсентьевича Букина
Новости 24
Псевдоброкер похитила у новокузнечанки 2,5 миллиона рублей
В Кузбассе появилась новая областная награда
Новокузнечанин пытался слить информацию о телефонных переговорах клиентов
В Кемерове ограничат движение транспорта и запретят парковку на два дня
Россельхозбанк запустил электронную регистрацию сделок с недвижимостью
В Кузбассе рыбак утонул в собственном автомобиле
В Кемерове разыскивают пожилую женщину
Кузбасская фирма скрыла от налоговой более 57,5 миллиона рублей
Кузбассовцам снова обещают грозы с градом
СМИ Кузбасса получили льготы из-за коронавируса
В Прокопьевске избили посетителей магазина
Новый терминал аэропорта в Кемерове заработает в мае 2021 года
В Кузбассе похоронят застреленного в Санкт-Петербурге студента
В Кузбассе коллекторское бюро оштрафовали на рекордную сумму
Телеведущая Алла Михеева поздравила Междуреченск с Днем города
В Новокузнецке части жителей вернули горячую воду
В Кузбассе возобновят прямые рейсы до Санкт-Петербурга
Кузбассовец получил штраф за оскорбление врача
Кемерово лидирует по количеству заболевших коронавирусом
В Кузбассе еще 28 человек заболели коронавирусом
В кузбасской деревне постройку тушили 17 пожарных
В Кемерове четыре человека пострадали в опрокинутой скорой помощи
Ушедший в лес кузбассовец погиб
В Кемерове иномарка протаранила столб
В каких условиях пройдут праздничные мероприятия в честь 75-ой годовщины Великой Победы
Кузбассовцы увидели солнечное затмение из космоса