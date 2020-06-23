Компания «СУЭК-Кузбасс» помогла создать памятную площадку в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних

С просьбой к угольщикам помочь в создании на территории Центра такого памятного места в рамках региональной акции «Вахта памяти – Кузбасс» обратилось руководство учреждения. В компании поддержали инициативу, и на ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» - сервисном предприятии, специализирующимся на ремонте и производстве горношахтного оборудования – были изготовлены металлические звезды. Участники Трудового отряда СУЭК помогли с обустройством места, где они были установлены.

Само открытие площадки состоялось в День памяти и скорби. Воспитанники и сотрудники Центра подготовили митинг, пригласив на него всех, кто участвовал в ее создании. Обращаясь к собравшимся, директор МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» Елена Сидоренко отметила важность того, что у ребят теперь есть такое патриотическое место, напоминающее о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. И замечательно, что в его создании приняли участие настоящие друзья Центра.

Благодарственные письма на митинге вручены генеральному директору АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолию Мешкову и генеральному директору ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Юрию Люкину. В ответном слове начальник отдела кадров ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Наталья Болотникова подчеркнула, что коллектив предприятия принимает самое активное участие во всех акциях, посвященных юбилею Великой Победы, Году памяти и славы: «Когда поступила просьба от Центра «Радуга» помочь с созданием площадки, она, конечно, была поддержана. Хочется, чтобы молодое поколение благодаря, в том числе, таким памятным местам бережней относилось к своей истории, к героическим и трагическим событиям Великой Отечественной войны. Пусть это мемориальное место будет еще одной крепкой ниточкой, связывающей всех нас».

Почетным гостем митинга стал фронтовик Алексей Илларионович Матинин. Ему, выпускнику Ленинск-Кузнецкого пулеметного училища, еще совсем молодым довелось участвовать в жестоких боях на Украине, в Венгрии, а войну закончить в госпитале в Австрии. Обращаясь к воспитанникам «Радуги», ветеран пожелал ребятам, прежде всего, крепости духа, верить в свои силы и в победу над любыми невзгодами.

Отметим, что Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» и СУЭК связывает многолетнее сотрудничество. Коллектив учреждения неоднократно становился победителем конкурса «Комфортная среда обитания», проводимого Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ». Получал поддержку на реализацию проектов, направленных на оказание социальной помощи многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и на создание комбинированного спортивно-игрового комплекса.