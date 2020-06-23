2020-06-23T15:07:30+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк на 26,7% увеличил кредитование сезонных работ

За пять месяцев 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 628,9 миллиарда рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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За пять месяцев 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 628,9 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 30,7%. Порядка 87% корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса.

«Сейчас наша ключевая цель — обеспечить аграриев необходимыми средствами на посевную и уборку урожая. Мы считаем важнейшей задачей создание условий для того, что аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом даже в текущей эпидемиологической ситуации. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых. Больше половины кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдано Банком по льготной ставке», - отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

За отчетный период АО «Россельхозбанк» предоставил аграриям на проведение сезонных работ 82 млрд рублей по льготной ставке, в том числе 31,8 млрд предприятиям малого и среднего бизнеса. Общий объем кредитных средств на проведение сезонных работ составил 201,9 млрд руб. с начала текущего года. Это на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объём выдач льготных кредитов в РСХБ на текущий момент составляет 138,6 млрд рублей, из которых 84,9 млрд относится к краткосрочным и 53,7 млрд в рамках инвестиционного кредитования.

Финансовая поддержка банка при поведении сезонных работ помогает аграриям улучшать технологическую сторону проведения СПР и, как следствие, повышать урожайность. Кредитные средства направляются также на подготовку материально-технической базы: на приобретение запчастей, удобрений, семян, сельхозинвентаря и оборудования.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Тариф «Сезонный Легкий» ориентирован на представителей малого и микробизнеса и рассчитан на приобретения минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта клиенты Банка могут получить целевые займы в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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