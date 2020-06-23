Коронавирус в Кузбассе, последние новости на утро 24 июня

Коронавирус все еще присутствует в нашей жизни, к счастью, для многих всего лишь в форме ряда ограничений, а не самой болезни. Но постепенно жизнь возвращается в привычное русло. Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Так, по данным оперативного штаба, диагноз COVID-19 поставлен еще 28 кузбассовцам. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 1424 человек. В инфекционных стационарах сейчас находятся 873 пациента, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными.

Одновременно с этим есть и случаи выздоровления: сразу 29 пациентов, которые вылечились от коронавируса, покинули больничные стены. Таким образом, с середины марта от коронавируса вылечились 543 человека.

— В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8895 человек, - сообщает оперативный штаб.

Отметим также, что число летальных исходов, связанных с коронавирусом, осталось прежним: восемь человек.

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