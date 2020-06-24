2020-06-24T07:32:03+03:00
Общество

В Новокузнецке состоялось торжественное прохождение техники и парадных расчетов

Участие в празднике принял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке состоялось торжественное прохождение техники и парадных расчетов. Фото: Кадр трансляции "Кузбасс 1"В Новокузнецке состоялось торжественное прохождение техники и парадных расчетов. Фото: Кадр трансляции "Кузбасс 1"
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Губернатор Сергей Цивилев принял участие в торжественном прохождении техники в парадных расчетов в Новокузнецке.

-Кузбасс внес огромный вклад в Победу, - отметил Сергей Цивилев. – На фронт ушли 415 тысяч жителей региона, 165 тысяч погибли. С 1 дня войны в Кузбассе начала формироваться 376-ая Кузбасская стрелковая дивизия, которая уже в декабре 1941 года участвовала в боевых действиях под Ленинградом. Кузбасс принял более 70 заводов, эвакуированных из европейской части страны, здесь были развернуты более 70 госпиталей для тяжелораненых. Когда мужчины ушли на фронт, в шахты спустились женщины. А дети, подростки, встали к заводским станкам и ковали оружие Победы. Трудовой и ратный подвиг предков — это наш нравственный ориентир и источник гордости для всех жителей Кузбасса. Из героических событий прошлого мы черпаем силы и стойкость для новых дел, для борьбы с сегодняшними трудностями. Поэтому сегодня все мы, каждый житель Кузбасса, стоим на Вахте Победы, чтим память наших родных и вместе с ними трудимся на благо Кузбасса.

Всего в праздничном шествии участвовали 10 пеших парадных расчетов. Прохождение открыл легендарный танк Т-34, который воевал с 1944-го года, дважды был подбит, подрывался на мине, сменил два экипажа. После войны танк находился в советских танковых частях в Германии и Чехословакии. 9 мая 1973 года танк установили на площади Побед возле заводоуправления Кузнецкого металлургического комбината в Новокузнецке. Спустя 47 лет машину сняли с постамента и восстановили для участия в торжественных мероприятиях. 1 июля Т-34 вернется на привычное место.

В составе пеших расчетов в прохождении приняли участие офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, студенты Кузбасского института ФСИН, сотрудники МЧС, Росгвардии, ветераны боевых действий и пограничных войск. А ветераны боевых действий в Афганистане пронесли по улицам Новокузнецка георгиевскую ленту длиной 75 метров, в ознаменование 75 лет мирной жизни.

В механизированной части прохождения задействованы БМ-13 – те самые «Катюши», четыре автомобиля времен войны с установленными на них орудиями, пять грузовых автомобилей военного периода, а также современная боевая техника: БТР-80, БТР-КШ, бронеавтомобиль «Тигр», БМ-21 «Град» и др. Механизированную колонну замыкали восстановленные энтузиастами мотоциклы и автомобили советского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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