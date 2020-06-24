Коронавирус в Кузбассе, последние новости на утро 25 июня

Коронавирус все еще присутствует в нашей жизни, но постепенно жизнь возвращается в привычное русло. Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

За минувшие сутки в Кузбассе число заболевших коронавирусом немного выросло. Так, по данным оперативного штаба, диагноз COVID-19 поставлен еще 30 кузбассовцам. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 1454 человек.

В инфекционных стационарах сейчас находится 861 пациент, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными.

Одновременно с этим есть и случаи выздоровления: сразу 41 пациент за минувшие сутки, который вылечился от коронавируса, покинул медучреждения. Таким образом, с середины марта от коронавируса вылечились 584 человека.

— В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8899 человек, - сообщает оперативный штаб.

Число умерших от коронавируса не изменилось, их по-прежнему девять человек.

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