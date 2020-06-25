Крупнейший производитель свинины в НСО завершает строительство новых мощностей при поддержке РСХБ

Ход реализации одного из крупнейших аграрных инвестпроектов региона проверил директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров в рамках рабочего визита в Колыванский район.

Строительство третьей очереди свинокомплекса в Колыванском районе Новосибирской области и дополнительного пункта по приемке, переработке, охлаждению и хранению мяса в с. Криводановка ведется с конца 2018 года по инициативе АО «Сибирская аграрная группа» и при финансовой поддержке Россельхозбанка. С целью реализации инвестпроекта Банком открыты две кредитных линии на общую сумму 3,8 миллиарда рублей. Финансирование осуществляется в рамках программы государственной поддержки предприятий АПК по льготной ставке не более 5 процентов годовых.

«Россельхозбанк на протяжении 20 лет последовательно участвует в развитии отечественного агробизнеса. Мы накопили ценнейшую экспертизу, которая требуется клиентам наравне с финансированием. На сегодняшний день Банк профинансировал проект уже на 2,1 миллиарда рублей, до сентября 2020 года мы перечислим еще около 1,7 миллиарда рублей кредитных средств, – отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина. – Продукцию «Кудряшовского мясокомбината» знают и любят жители не только Новосибирской области, но и других регионов страны. Мы рады поддерживать уверенное развитие бизнеса нашего клиента».

Планируется, что новые объекты свинокомплекса будут сданы в эксплуатацию уже в 2020 году.

«Запуск третьей очереди «Кудряшовского» позволит увеличить его проектную мощность почти в 1,5 раза, за счет чего объем производства свинины в регионе вырастет на 20 тысяч тонн мяса в год. Реализовать проект такого масштаба было бы очень сложно без поддержки нашего партнера – Россельхозбанка», – отметил директор предприятия Сергей Горбачев.

АО «Кудряшовское» – крупнейшее в Новосибирской области производственное и перерабатывающее свиноводческое предприятие, входящее в состав холдинга «Сибирская Аграрная Группа». Ежегодно предприятие производит более 50 тысяч тонн мяса свинины в живом весе, что составляет 72 процента от общего объема производства свинины в Новосибирской области.

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