2020-06-25T10:19:45+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В эфире ТНТ появится иностранный сериал «Это мы» - лауреат «Эмми» и «Золотого глобуса»!

Главный развлекательный канал России покажет драму «Это мы» — лауреата «Эмми» и «Золотого глобуса»
Яков КРЫМСКИЙ
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«Это мы» — жизнеутверждающий сериал о том, как даже самые незначительные события определяют наше будущее. Фото: ТНТ«Это мы» — жизнеутверждающий сериал о том, как даже самые незначительные события определяют наше будущее. Фото: ТНТ
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Этим летом ТНТ покажет один из лучших драматических сериалов, который заслужил любовь зрителей со всего мира и признание киноиндустрии — «Это мы» от создателей фильмов «Эта дурацкая любовь», «Плохой Санта», сериалов «Герои», «Побег» и «Кости». На ТНТ пройдет эксклюзивная премьера сериала — его еще не показывал ни один российский канал или стриминг-платформа.

«Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, три «Эмми» за актерские работы, награда от канала MTV за самую душераздирающую сцену, признание Ассоциации телевизионных журналистов, несколько призов Гильдии актеров — лишь несколько из двух десятков премий, которые получил сериал «Это мы». В премьерном для сериала 2016 году Американский институт киноискусства (AFI) включил шоу телеканала NBC в десятку лучших — наравне с «Игрой престолов» и «Очень странными делами».

Сегодня телеканал ТНТ, который уже много лет остается главным по комедии в России, начинает экспериментировать с жанрами и знакомить зрителей с новыми форматами сериалов. Вслед за драматическими историями отечественного производства, тепло принятыми нашей аудиторией, ТНТ решил показать телезрителям один из лучших зарубежных сериалов на тему, близкую каждому в нашей стране: семьи и взаимоотношений между непохожими друг на друга людьми.

Сериал познакомит зрителей ТНТ с самыми обаятельными героями мирового телевидения, которых невозможно не полюбить. Фото: ТНТ

Сериал познакомит зрителей ТНТ с самыми обаятельными героями мирового телевидения, которых невозможно не полюбить. Фото: ТНТ

«Это мы» — жизнеутверждающий сериал о том, как даже самые незначительные события определяют наше будущее, и о том, что теплота и искренность человеческих отношений помогает преодолеть любые невзгоды. Сюжетные линии сериала параллельно развиваются в двух десятилетиях — в восьмидесятые и в наше время. Тогда, ровно 36 лет назад, на свет появились несколько человек, на первый взгляд абсолютно непохожих друг на друга. Сегодня у них разные взгляды на жизнь, разные профессии, разные мечты и цели. Кейт встречает свое 36-летие обещанием похудеть. Кевин, актер популярного телешоу «Нянька», дает себе слово распрощаться с несерьезным амплуа и заняться творчеством. А успешный бизнесмен Рэндалл наконец решается посмотреть в глаза биологическому отцу, который 36 лет назад бросил его на пожарной станции.

При всей их непохожести, одинаковая праздничная дата — не единственное, что объединяет этих людей. Сериал познакомит зрителей ТНТ с самыми обаятельными героями мирового телевидения, которых невозможно не полюбить. Они неидеальны, они совершают ошибки, в их жизни немало проблем, с которыми рано или поздно сталкивается каждый из нас: поиск своего призвания и второй половинки, потеря работы, развод родителей, трудности в воспитании детей и т.д.

В главных ролях — Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Стерлинг К. Браун, Крисси Метц, Джастин Хартли, Сьюзан Келечи Уотсон, Крис Салливан и др. Продюсировали сериал Дэн Фогельман, Джон Рекуа, Гленн Фикарра и др.

Драма «Это мы» вывела телеканал NBC, подаривший миру сериалы «Друзья», «Клиника» и «Скорая помощь», в лидеры телесмотрения в США: в рейтинге прайм-тайма вторника сезоны шоу уверенно занимали первые места. Финальный эпизод сериала собрал у экранов 6.92 миллиона зрителей в возрасте от 18 до 49 лет.

На знаменитом агрегаторе профессиональных и зрительских отзывов Rotten Tomatoes «Это мы» получил высокий рейтинг одобрения: 92 процента от кинокритиков и 91 процент — от зрительской аудитории. При этом журналисты практически единодушны в том, что «Это мы» — один из самых лучших и психологически точных сериалов о семье за всю историю телевидения.

В сериале невероятно интересные, честные и искренние отношения, которые показаны так, что в конце каждой серии вы чувствуете счастье. Фото: ТНТ

В сериале невероятно интересные, честные и искренние отношения, которые показаны так, что в конце каждой серии вы чувствуете счастье. Фото: ТНТ

«Лето – это время экспериментов, которое в нашем эфире открывает один из лучших мировых сериалов. В эфире ТНТ 15 лет не было зарубежного контента. И когда у нас появилась возможность показать сериал, который уже оценила мировая аудитория, мы сделали ставку на лучший проект, максимально интересный нашей огромной аудитории и соответствующий имиджу телеканала. «Это мы» - рейтинговая история, которая получила десятки престижных кинопремий. И она будет близка зрителям самых разных возрастов. В сериале невероятно интересные, честные и искренние отношения, которые показаны так, что в конце каждой серии вы чувствуете счастье. При этом в шоу много юмора и неожиданных сюжетных поворотов, без которых не обходится ни один проект ТНТ» - комментирует Роман Петренко, директор ТНТ.

«Это мы» — скоро на ТНТ! (16+)

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