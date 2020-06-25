2020-06-25T10:20:10+03:00
Общество

На выходные в Кузбасс придет жара до +32 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Мария КОЛОСОВА
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На выходные в Кузбасс придет жара до +32 градусовНа выходные в Кузбасс придет жара до +32 градусовФото: Иван МАКЕЕВ
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе. В регион придет жара до +32 градусов.

В пятницу, 26 июня, по области ожидается +26…+31 градус. Будет дуть южный ветер ночью со скоростью 2-7 метра в секунду, местами до 12 метров, а днем с порывами до 14 метров. День пройдет преимущественно без осадков, по югу местами пройдут кратковременные дожди и грозы, ночью и утром в отдельных районах будут туманы.

В субботу ночью будет +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. Порывы южного ветра ночью будут достигать 12 метров в секунду, а днем при грозах возможно увеличение скорости до 13-18 метров. Первый выходной день также пройдет преимущественно без осадков, днем по северным районам возможны кратковременные дожди, местами грозы.

Воскресенье также порадует теплом любителей отдохнуть на свежем воздухе. Ночью синоптики обещают +15…+20 градусов, в горных районах +9…+14. Днем потеплеет до +20…+25 градусов, а местами будет +30. Ветер сменит направление на юго-западное, днем при грозах его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В понедельник, 29 июня, ночью по области ожидается +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Местами так же, как и накануне, пройдут дожди и грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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