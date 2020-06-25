2020-06-25T13:43:19+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15 процентов

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года
Яков КРЫМСКИЙ
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Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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БАНК УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой («Ипотека 6,5%») и семейной ипотеке до 15 процентов от стоимости недвижимости.

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 миллионов рублей ставка составляет 5,99 процента. Размер кредита - до 8 миллонов рублей включительно - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 миллонов рублей включительно – в других регионах присутствия Банка.

По семейной ипотеке минимальная процентная ставка - 5,5 процента. Кредит выдаётся на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица, или на погашение ранее представленного сторонним кредитором ипотечного кредита на указанные цели. Максимальная сумма кредита до 12 миллионов рублей включительно – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 миллионов рублей включительно - в других регионах присутствия Банка.

Срок кредитования в рамках госпрограмм – от 3 до 30 лет (включительно).

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15.

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