Коронавирус в Кузбассе, последние новости на утро 26 июня
Сообщаем последние новости о коронавирусе в Кузбассе. На утро, 26 июня в регионе появилась новые заболевшие.
За минувшие сутки в Кузбассе зафиксировано 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 1488 человек.
Одновременно с этим есть и случаи выздоровления: 34 пациента за минувшие сутки, которые вылечились от коронавируса, покинули медучреждения. Таким образом, с середины марта от коронавируса вылечились 618 человека.
В инфекционных стационарах сейчас находится 861 пациент, у которого тесты на COVID-19 оказались положительными.
— В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8659 человек, - сообщает оперативный штаб.
Число умерших от коронавируса не изменилось, их по-прежнему девять человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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