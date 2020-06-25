В честь 75-летия Победы в Юрге прогремели сразу четыре салюта

В 2020 году в Юрге в честь 75-летния Победы в Великой Отечественной войне прогремел салют. От всех предыдущих фейерверк отличался высотой и тем, что его запускали сразу с четырех точек.

Для запуска фейерверка власти города выбрали четыре локации: у Мемориального комплекса, в военном городке, у железнодорожного вокзала и на пересечении проспектов Кузбасский и Победы. Бессчетное количество залпов озаряло небо в течение пятнадцати минут. Горожане признали салют Победы-2020 самым красочным в истории города.

Таким был салют у Мемориального комплекса. ФОТО: Сергей Лукьяненко.

В 23:00 город оказался освещенным со всех сторон. Непрекращающиеся залпы рисовали на небе красные звезды и сердца. Максимальная высота достигала 160 метров, а размер калибра увеличивался с 2,5 до 6 дюймов. Администрация города сделала все возможное для того, чтобы горожане сохраняли дистанцию: впервые не было перекрыто движение на дорогах города, что должно было предотвратить массовое скопление народа. Также впервые юргинцы имели возможность посмотреть салют, не выходя из дома. Однако у Мемориального комплекса – традиционной площадки для просмотра салюта – все же собралось немало зрителей.

Горожане остались довольны зрелищем и определили салют Победы-2020 как самый длительный и красочный. Стоит отметить, что во всех точках города салют длился ровно по 15 минут, и ни один не уступал по красочности.

горожанам понравилось яркое зрелище! ФОТО: Сергей Лукьяненко.

- В этом году салют в честь 75-летия победы был незабываемым! Я впервые увидела, как люди вокруг не опускали головы, не смотрели в телефоны и не разговаривали. Абсолютно все наблюдали за яркими вспышками на небе. Что касается меня, я под большим впечатлением от салюта. Впервые за всю историю я кричала от восторга и не прекращала прыгать от счастья, - поделилась впечатлениями Екатерина Аношина.