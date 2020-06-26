Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

На встречу с духами Горной Шории

Отправляемся на выходные в этнографический тур

Экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау» запускает новый этнографический тур «Духи Шории». Благодаря этому туру, все желающие смогут познакомиться поближе с историей и культурой народа Горной Шории.

Участников тура ждет много интересного: национальные шорские праздники, встреча с Духами Воды, Огня, Тайги и Гор, сказители-кайчи поведают множество легенд и сказаний народа Горной Шории. Все желающие смогут принять участие в обрядах очищения, посвящения в охотники, избавления от зла, негатива и болезней, а также поучаствовать в мастер-классе по росписи камней «Чарык таш». Попутно гости заповедника познакомятся с обитателями экологического центра - маралами, косулями, лосями, кроликами, енотом, лисицей и другими, а также а также весело и интересно провести время на свежем воздухе.

В стоимость тура входит транспортная доставка от автовокзала Междуреченске до заповедника «Кузнецкий Алатау» и обратно, страхование, услуги гида-экскурсовода по маршруту, входные билеты в заповедник «Кузнецкий Алатау», театрализованная постановка. С собой рекомендуется взять головные уборы, репелленты от комаров, вода.

Заповедник «Кузнецкий Алатау»

г.Междуреченск, пр. Шахтеров, 33-1, тел.: 8 (384-75) 3-70-70, 8-913-325-89-65

Еженедельно, каждую субботу и воскресенье

Цена билетов: 1100 рублей взрослый, 1000 рублей ребенок до 16 лет. За дополнительную оплату: катание на лошадях - 100 рублей круг, чаепитие - от 80 до 180 рублей, приобретение сувенирной продукции.

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«Месяц в деревне» – история о том, что любовь способна даже в небольшом пространстве сотворить объемную, масштабную историю. Фото: Кадр спектакля

Месяц в деревне

Смотрим виртуальный спектакль

Несмотря на то, что театры ушли на летние каникулы, зрители все еще могут посещать спектакли – в режиме онлайн. Театр для детей и молодежи предлагает кемеровчанам посмотреть постановку «Месяц в деревне».

Тихая жизнь усадьбы Ислаевых выходит из равновесия с появлением молодого учителя. Хозяйка имения влюбляется в Беляева несмотря на то, что знает о симпатии к нему своей воспитанницы, и ни ее муж, ни давний друг и поклонник не в силах остановить это нежданно вспыхнувшее чувство.

Режиссер Александр Огарев намеренно уходит в постановке от реалистичного антуража, исторической и бытовой конкретики. Этот спектакль – фантазия о мечтах и страданиях благородных героев тургеневской пьесы. Здесь все словно не по-настоящему, из романа или сказки, фильма или рисованной истории. Но чувства, о которых поначалу только говорят, становятся реальной силой, сокрушительной в своем действии. В результате двигателем истории выступает не провинциальная скука, а роковое стечение обстоятельств.

«Месяц в деревне» – история о том, что любовь способна даже в небольшом пространстве сотворить объемную, масштабную историю, это великий дар, который возвышает человека, но, превратившись в неуправляемую стихийную силу, может и погубить.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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В начале июня у известного многим пользователям Интернета голосового помощника «Алиса» появилась новая функция – она научилась рисовать картины по запросу. Фото: кадр виртуальной выставки

«Алиса» рисует Кузбасс

Смотрим, как голосовой помощник создает картины всем знакомых мест

В начале июня у известного многим пользователям Интернета голосового помощника «Алиса» появилась новая функция – она научилась рисовать картины по запросу. Для создания изображения используются две нейронные сети. Одна из них была обучена на работах художников ХХ века и умеет генерировать картины. Другая нейронная сеть определяет, что на них изображено. Для сопоставления смыслового сходства изображения и слов, сеть обучали на поисковых запросах.

Сотрудники Кузбасского центра искусств решили не терять времени даром и организовали виртуальную выставку «Алиса в Кузбассе». Они попросили нейросеть нарисовать знакомые кузбассовцам слова - Томь, Шерегеш, тайга, снег и др. Что из этого вышло, смотрите в видеоролике.

Любуемся картинами голосового помощника «Алисы» - здесь >>

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Экспозиция посвящена этапам исторического развития области с 1618 года - от основания Кузнецкого острога до современности. Фото: Краеведческий музей

Вехи большого пути в истории Кузбасса

Отправляемся на выставку в музей

В рамках 300-летия Кузбасса в отделе истории Кемеровского областного краеведческого музея представлен масштабный региональный проект «Вехи большого пути в истории Кузбасса». Экспозиция посвящена этапам исторического развития области с 1618 года - от основания Кузнецкого острога до современности. В первом зале представлены экспонаты, рассказывающие о дореволюционном периоде развития Кузнецкой земли. Экспозиция состоит из нескольких разделов: «Административно территориальное деление с XVII-XX веков», «Кузнецкий острог – военно-административный центр», «Коренные жители Кузнецкого края XIX – начало XX века», «Заселение Кузбасса русскими», «Сибирский тракт и культура русского старожильческого населения», «Распространение православной культуры на территории Кемеровской области».

Экспонируемые предметы собраны из коллекции этнографии, икон, старопечатной и редкой книги, мебели, нумизматики фондов Кемеровского областного краеведческого музея. Также в экспозиции использованы материалы картографии, документы и фотографии.

Во втором зале представлены экспонаты, показывающие промышленное развитие Кузбасса в XX и XXI века.

Именно в XX веке регион становится мощным индустриальным центром. В этот период «Кузбасс» превращается из территориально-географического понятия в индустриально-экономическое, а затем и политическое. Не случайно сегодня Кузбасс - это и второе название области, и обозначение одного из крупнейших центров угледобычи и металлургии страны. Также во втором зале показана роль Транссибирской магистрали в формировании населенных пунктов на территории региона, представлена металлургическая, химическая, энергетическая и угольная промышленности Кузбасса, а также панорама будущего областного центра.

Краеведческий музей (отдел истории)

пр. Советский, 51, тел. 8 (384-2) 36-41-15

Понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей

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Благодаря мастер-классу участники овладеют основными приемами изготовления пиона из фоамирана, а в дальнейшем смогут сделать любой другой цветок на свой вкус. Фото: Министерство культуры Кузбасса

А сделай-ка мне цветочек аленький

Участвуем в мастер-классе

Центр народного творчества Кузбасса приглашает всех желающих принять участие в семейном мастер-классе декоративно-прикладного искусства «Украшение из фоамирана». Занятия проведет профессиональный мастер-педагог по работе с фоамираном и изолоном Анна Смирнова.

Всего за несколько часов можно своими руками сделать роскошное цветочное украшение и забрать его с собой . Благодаря мастер-классу участники овладеют основными приемами изготовления пиона из фоамирана, а в дальнейшем смогут сделать любой другой цветок на свой вкус. Внимание: количество мест ограничено, предварительная запись обязательна!

Event-парк на территории «Кузбасскино»

пр. Советский, 4, тел.: 8 (384-2) 65-72-94

25 июня