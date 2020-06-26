Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Сезон экскурсий открыт!

Шагаем по городу в поисках историй.

Новокузнецк – город с историей. Больше 400 лет назад он назывался Кузнецком. Меньше ста лет назад сменил имя на Сталинск, а потом обрел то, под которым мы его знаем. Все его имена созвучны временам и эпохам. И улицы города бережно хранят следы, приметы и знаки разных времен. Давайте попробуем прочитать их, пройдя по знакомым – на первый взгляд - местам.

Итак, куда отправимся? В Старый Кузнецк, что на правом берегу Томи? Или внимательно станем исследовать карту города в поисках старого ампира? А может, побываем на Верхней колонии, где до сих пор хранятся следы кузнецкстроевцев? Или совершим прогулку по соцгороду, где до сих пор можно встретить гипсовые статуи тех самых времен…

А можем перенесемся в город боевой славы, точнее – пройдем по Бульвару Героев, побываем в эвакгоспиталях города или отправимся на Площадь Побед. Кстати, место сбора и время экскурсии-прогулки по городу вы определяете сами! А вот на количество экскурсантов действует ограничение: не более пяти человек.

Новокузнецкий краеведческий музей.

Пр. Металлургов, 24, т.: 8 (384-3) 74-18-04

Время работы: договорное.

Цена билетов: 1000 рублей с группы (не более пяти человек)

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Новокузнецкий драматический театр приглашает на пластический спектакль «Покой». ФОТО: кадр видео НДТ

Покой

Ищем его вместе с героем одноименной пьесы.

На каком языке говорит враг? Иногда на том же, что и ты сам, иногда на другом. Одни слова понятны, другие, словно крик ворона, вылетают из горла захватчика. Но есть язык, который понятен и детям, и взрослым независимо от того, в какой стране они живут, каких взглядов и вероисповедания придерживаются. Это язык тела. Язык танца.

Именно на такой – пластический спектакль «Покой» в исполнении актеров Новокузнецкого драматического театра - мы сегодня и отправимся. Виртуально. В нем речь о любви – к своим родным и близким, к жизни и миру. Главный герой словно воскрешает сцены мирной и беззаботной жизни, которую взрывают бомбами, разрезают пулеметной очередью, лишая самого главного и важного. И вот уже его дома разрушен, а близкие люди становятся бестелесными тенями.

Разрушенные дома. Сломанные судьбы. Одиночество.

В этом спектакле нет слов. Только язык тела, язык танца и музыка. И тем острее понимаешь трагедию семьи, попавшей в жернова войны.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Преодолевать трассы веревочного парка новокузнечане начинают с детстваФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Покоряем высоту!

Спешим в Парк приключений за чудесами!

Те взрослые и дети, которые уже бывали в Парке приключений, отлично знают, что такое «Заря», «Восход» и «Зенит». Наверняка они уже не раз проходили по шатким деревянным мосточкам, балансировали на «столбиках» подобно канатоходцам и раздумывали, как же правильно поставить ногу… Что ж, спешим порадовать всех любителей приключений! Все три трассы уже работают и готовы принимать ловких, смелых и выносливых детей и взрослых.

Для малышей здесь работает трасса «Заря» - бегать по ней можно сколько угодно. Для тех, кто впервые поднимается на высоту, подойдет трасса «Восход»: всего три метра над землей, но какие ощущения! А для самых ловких и отважных – трасса «Зенит». Чтобы преодолеть ее, некоторым потребуется немало сил, а кое-кто без труда пробежит по знакомой трассе! В завершение испытания - полет на тарзанке.

Напомним, все гости Парка приключений проходят обязательный инструктаж, обеспечиваются страховкой. Кроме того, для покорения веревочных трасс обязательны маски – одноразовые или многоразовые.

Парк Приключений

ул. Спартака, 5/1, т: +7-950-586-9333

Ежедневно с 10.00 до 22.00

Цена билетов: от 150 до 300 рублей в зависимости от категории трассы

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Сегодня Спасо-Преображенский собор, как и более ста лет назад, является ключевым объектом Советской площади Кузнецкого района.Фото: Екатерина РОМАНОВА

От храма к хлебопекарне и обратно

Путешествуем вглубь времен и знакомимся со Спасо-Преображенским собором.

Сегодня Спасо-Преображенский собор, как и более ста лет назад, является ключевым объектом Советской площади Кузнецкого района. Правда тогда и площадь называлась иначе, и не район это был, а самый что ни на есть город Кузнецк. Но так было не всегда. В 1919 году храм сожгли и разграбили «роговцы», как и Одигидриевский храм. Восстановили тогда лишь Спасо-Преображенский собор, но уже в 1935 году он на долгие годы перестал существовать как религиозное учреждение. Здесь была и школа комбайнеров, и музей, и даже хлебопекарный цех. А потом – бросили.

За несколько десятилетий здание пришло в упадок. Оно пустовало много лет, и лишь в 1989 году храм вернули общие верующих людей. После этого храм, в котором к тому времени провели грандиозную перепланировку, стали восстанавливать. Составили специальный проект по восстановлению, а Александру Пивоварову – батюшке, который взялся за это – пришлось обойти неимоверное количество организаций. Вместе с многочисленными верующими буквально вручную выносили мусор, заносили стройматериалы… На восстановление храма ушло десять лет!

А вот как строили храм и какое отношение к нему имеют женщины легкого поведения, рассказывает Александр Клещевский, научный сотрудник Новокузнецкого музея искусств.

Смотрим лекцию онлайн:

Часть первая >>

Часть вторая >>

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Каждая деталь герба – отсылка к историческому прошлому или настоящему города Новокузнецка. ФОТО: кадр видео музея-заповедника «Кузнецкая крепость»

Лошадь, домна и волк: какой он, герб Новокузнецка?

Разбираемся в тонкостях геральдики.

В последнее время многие города Кузбасса приводят в порядок свои гербы. А ведь каждая деталь несет определенную смысловую нагрузку! Давайте попробуем разобраться в этих самых деталях, а заодно выясним, сколько гербов было у города. Откроем секрет: в течение некоторого времени у города было целых два действующих герба!

Самый первый появился еще в 1804 году. Это тот самый герб, где по зеленому полю скачет лошадь, а на золотом поле находится кузница. Но прошло 164 года, и на смену зелено-золотому гербу пришел другой. В 1970 году горисполком утвердил новый герб города: на золотом поле – стилизованная доменная печь в разрезе и кусок угля. К слову, каждая деталь здесь так же, как и в первом гербе, несет свою нагрузку.

А с 2018 года у города Новокузнецка появился новый герб. И здесь также каждая деталь – отсылка к историческому прошлому или настоящему города Новокузнецка.

Послушать историю герба Новокузнецка можно здесь >>