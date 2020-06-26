Раскопали захоронение сибирской язвы в Кузбассе: проверка слуха

Отсутствие информации рождает домыслы, и чтобы такого не было, замгубернатора Кузбасса Андрей Панов прокомментировал слухи о раскопанном захоронении сибирской язвы в Кузбассе.

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов отметил, что недостаток информации о том, как идет строительство участка железной дороги с железнодорожным тупиком в 2,5 километрах от поселка Черемза, порождает слухи. Самые распространенные из них Панов прокомментировал.

Слух: Разрушено старое кладбище

Андрей Панов отметил, что дорога, по которой осуществляется проезд, действительно идет вдоль старого кладбища. Однако она существует там уже много лет. Для того, чтобы ездить, специалисты отсыпали и грейдировали ее. Само кладбище при этом не пострадало.

Слух: раскопали захоронение сибирской язвы

Некоторые местные жители уверяют, что при строительстве рабочие раскопали захоронение сибирской язвы, и теперь все в опасности. Замгубернатора опроверг этот слух.

- Это тоже домыслы. До него практически два километра, и каждый понимает что это очень далеко, чтобы внезапно раскопать, - отметил Андрей Панов.

Слух: Земли не переведены из категории сельскохозяйственных в промышленные

- В данном случае предприятие начало работы на принадлежащих ему землях, купив их либо взяв часть в аренду. Строительство линейного объекта допускается Законом без перевода земель и не является нарушением, - отметил Андрей Панов.

При этом прежде, чем ввести в эксплуатацию и начать пользоваться такой постройкой, необходимо будет перевести землю в «промышленную» категорию и провести общественные слушания.

Слух: дорогу отсыпали ядовитыми отходами

- Это тоже домыслы. На все используемые при отсыпке материалы есть сертификаты качества об их безопасности и допустимости их использования при отсыпке дорог, - отметил Андрей Панов

Слух: грузовики предприятия ездят по дороге общего пользования и загрязняют реку

А вот это оказалось не домыслом, а правдой. Грузовики, которые доставляют технику и материалы на строительный участок, действительно проезжали по дороге общего пользования, которая проходит рядом с поселком Черемза. По словам замгубернатора, это не запрещено законом. Однако местные жители потребовали запретить проезд грузовой техники.

- В связи с этим была выбрана инвестором совместно с районом другая дорога. Она идет частично вдоль реки и пересекает ее практически вброд. Движение через реку - без обустройства сделанного по проекту и согласованного переезда - является нарушением! – отметил Андрей Панов. - Минэкологии Кузбасса выявило этот факт, и сейчас началась претензионная работа с исполнителем работ, чьи машины там проезжали.

Также Андрей Панов отметил, что сами местные жители также пользуются этой дорогой, переезжая реку по броду.

- Также у данного предприятия несколько месяцев назад были выявлены нарушения с вырубкой лесных насаждений, оно было за это оштрафовано по закону, - добавил Андрей Панов. - Кроме того, понимая вину гендиректора в этом вопросе, собственник принял решение и сменил его.

Других нарушений на данный момент не выявлено.

- Еще раз отмечу, что мы живем в правовом государстве, и если есть нарушения, их найдут, и виновный ответит за нарушения. Прошу вас, не верьте слухам, - призвал замгубернатора.