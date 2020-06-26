4 реальных способа сэкономить, выходя из самоизоляции в Кемерове

фитнес-клубы, выставочные и торговые центры, правда, в них пока не работают фуд-корты и детские игровые зоны, но за покупками сходить уже можно. Мы собрали для вас все, о чем нужно знать, чтобы не потратить лишнего после долгой самоизоляции:

1 – НАДЕВАЙТЕ МАСКУ

В первую очередь это поможет вам не подхватить инфекцию, ведь опасность заражения коронавирусом все еще существует. Кроме того, соблюдая это простое правило, вы гарантированно не нарветесь на штраф.

Сейчас в Кемерове регулярно проходят рейды по контролю за соблюдением масочного режима. Сотрудники муниципалитета проверяют наличие масок на остановках общественного транспорта и в общественных местах. Только за минувшие выходные они выявили более ста нарушителей, теперь всем им грозит штраф от тысячи до тридцати тысяч рублей.

Чтобы избежать этой санкции, нужно четко следовать распоряжению губернатора, согласно которому защитная маска должна быть надета при:

- посещении зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования);

- нахождении во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

- посещении медицинских и аптечных организаций;

- посещении магазинов;

- осуществлении трудовой (профессиональной) деятельности в зданиях (помещениях) организаций.

2 – БЕРЕГИТЕ СВЕТ И ВОДУ

Вообще это правило всегда позволяет сэкономить на оплате услуг ЖКХ, но если вы по какой-то причине еще не следуете ему, то самое время начать. Ведь второе полугодие 2020 года отметится существенным повышением тарифов.

Как сказано в соответствующем постановлении Правительства Кузбасса, рост тарифов начнется уже с 1 июля, и к концу года коммунальные услуги в Кемерове подорожают на 15%.

3 – СОБЛЮДАЙТЕ ПДД

Разумеется, правила дорожного движения обязательны к исполнению всегда, ведь от этого зависит безопасность всех участников дорожного движения. Но мы намеренно вписали этот пункт в топ-5 способов не потратить лишнего. Дело в том, что в ближайшее время в Кемерове заработают новые камеры для фиксации нарушений.

В ГИБДД Кузбасса сообщили, что новые комплексы установят на 18 перекрестках, но где именно - не сказали. Так что вероятно, что в тех местах, где раньше водители могли безнаказанно проезжать на «красный», отныне за аналогичное нарушение будет приходить штраф. Известно, что новые устройства будут выявлять и фиксировать нарушения водителями также требований дорожных знаков, разметки и скоростного режима.

4 – ОПЛАЧИВАЙТЕ ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ С ВЫГОДОЙ

До 30 июня в городе действует акция для держателей бесконтактных карт «Мир» любого банка. При поездке в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, держатели карт «Мир» могут оплатить проезд с выгодой. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой в 4 рубля.