2020-06-26T21:08:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 июня 2020: 44 заболевших, 30 выздоровевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 27 июня 2020 года
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 июня 2020: 44 заболевших, 30 выздоровевшихКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 июня 2020: 44 заболевших, 30 выздоровевшихФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе, по данным на 27 июня, число заболевших увеличилось на 44 человека. Из них прирост заболевших в Кемерове составил 44 человека, а вот новых случае заболевания в Новокузнецке за сутки не выявлено.

Статистика. ФОТО: Яндекс

Статистика. ФОТО: Яндекс

На утро 27 июня в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом до 1532 человек. При этом прирост заболевших за сутки в регионе составил 44 человека. Среди заболевших больше всего кемеровчан – 16 человек. Затем идут города Белово и Юрга – в каждом по пять заболевших. В Междуреченске и Мариинском муниципальном районе по четыре заболевших, в Кемеровском муниципальном округе – трое. В Тисульском муниципальном районе и Березовском – по два случая заболевания, в Беловском муниципальном районе, Яйском муниципальном округе и Краснобродском – по одному.

Карта распространения коронавируса в Кузбассе. ФОТО: оперативный штаб.

Карта распространения коронавируса в Кузбассе. ФОТО: оперативный штаб.

Одновременно с новыми случаями заболевания есть и новые случаи выздоровления: 30 человек за минувшие сутки вылечились от коронавируса. Таким образом, общее число вылечившихся составляет 648 человек. При этом 975 кузбассовцев по-прежнему получают необходимую помощь в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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