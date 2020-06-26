Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 июня 2020: 44 заболевших, 30 выздоровевших

В Кузбассе, по данным на 27 июня, число заболевших увеличилось на 44 человека. Из них прирост заболевших в Кемерове составил 44 человека, а вот новых случае заболевания в Новокузнецке за сутки не выявлено.

Статистика. ФОТО: Яндекс

На утро 27 июня в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом до 1532 человек. При этом прирост заболевших за сутки в регионе составил 44 человека. Среди заболевших больше всего кемеровчан – 16 человек. Затем идут города Белово и Юрга – в каждом по пять заболевших. В Междуреченске и Мариинском муниципальном районе по четыре заболевших, в Кемеровском муниципальном округе – трое. В Тисульском муниципальном районе и Березовском – по два случая заболевания, в Беловском муниципальном районе, Яйском муниципальном округе и Краснобродском – по одному.

Карта распространения коронавируса в Кузбассе. ФОТО: оперативный штаб.

Одновременно с новыми случаями заболевания есть и новые случаи выздоровления: 30 человек за минувшие сутки вылечились от коронавируса. Таким образом, общее число вылечившихся составляет 648 человек. При этом 975 кузбассовцев по-прежнему получают необходимую помощь в больницах.