2020-06-27T12:49:29+03:00
Происшествия

Экс-мэр кузбасского города выплатит огромный штраф за получение взятки

Его признали виновным в преступлении
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Экс-мэр кузбасского города выплатит огромный штраф за получение взятки. ФОТО: пресс-служба АКОЭкс-мэр кузбасского города выплатит огромный штраф за получение взятки. ФОТО: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

Бывший глава Березовского городского округа признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Раз в месяц ему в кабинет заносили конверты с кругленькими суммами.

Вынесен приговор бывшему главе Березовского городского округа Дмитрию Титову, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Он признан виновным в совершении преступления. Приговором суда Дмитрию Титову назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей. Также в течение пяти лет он лишен права занимать определенные должности. Кроме того, в счет возмещенного ущерба следователь наложил арест на имущество Титова на сумму порядка двух миллионов рублей.

Задержание главы Березовского.Оперативное видео УЭБ И ПК ГУ МВД России по Кемеровской области

Напомним, теперь уже бывшего главу Березовского городского округа задержали в январе 2019 года по подозрению во взятке в тот момент, когда он выходил из здания одной из коммерческих организаций. При себе у чиновника было 280 тысяч рублей. Позже следователи установили, что Дмитрий Титов предложил главному бухгалтеру одной из коммерческих фирм платить ежемесячно по 280 тысяч рублей. Взамен он обещал покровительство компании на территории Березовского.

- Следствием установлено, что за 13 месяцев коррупционным путем чиновник «заработал» 3,64 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В счет возмещения ущерба следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму порядка двух миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главу Березовского городского округа задержали по подозрению во взятке

16 января в Кузбассе задержали главу Березовского городского округа Дмитрия Титова. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«А вы точно врач?»: мошенница из Самары полгода выдавала себя за гинеколога и чуть не приняла роды у своей знакомой
Возможно, убедительность ее словам придал практический опыт: у нее самой уже трое детей, так что о всех тяготах беременности она знает не понаслышке
Новости 24
15-летний подросток утонул в Кузбассе
Жара, грозы и штормовой ветер обрушатся на Кузбасс в воскресенье
Как будет выглядеть площадь с фонтаном у администрации Новокузнецка
Пожилого кемеровчанина в черных калошах разыскивают в Кемерове
С Днем молодежи кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев
Где в Кузбассе больше всего новых заболевших на утро 27 июня
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 27 июня 2020 года: 47 новых заболевших
В структуре администрации Кемерова грядут изменения
Жительница Кузбасса в попытке спасти сбережения стала должницей банка
Появилась новая карта распространения коронавируса в Кузбассе
Гаражи с взрывоопасными баллонами загорелись в Мариинске
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе
13-летняя кемеровчанка получила травмы в ДТП
Дачник приехал в Кузбасс в вагоне с углем
В Кузбассе частично снят запрет на проведение спортивных мероприятий
Кузбассовец взял у друга мотоцикл и погиб при катании
Кузбассовцам разрешили отдыхать у воды и ходить в бассейны
Дорожный рабочий погиб при нанесения разметки в Кузбассе
В Кемерове изменили сроки отключения горячей воды
В Кузбассе прекращены поиски высокого подростка с черным рюкзаком
Кузбассовец поил горожан техническим спиртом за деньги
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Водителям новокузнецких маршруток запретят ездить в шортах и сланцах
81-летняя кемеровчанка на перекрестке попала под фуру
Бывший замначальника отдела ГИБДД отправился за решетку за взятки