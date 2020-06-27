Экс-мэр кузбасского города выплатит огромный штраф за получение взятки

Бывший глава Березовского городского округа признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Раз в месяц ему в кабинет заносили конверты с кругленькими суммами.

Вынесен приговор бывшему главе Березовского городского округа Дмитрию Титову, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Он признан виновным в совершении преступления. Приговором суда Дмитрию Титову назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей. Также в течение пяти лет он лишен права занимать определенные должности. Кроме того, в счет возмещенного ущерба следователь наложил арест на имущество Титова на сумму порядка двух миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/686740" frameborder="0"></iframe> Задержание главы Березовского.Оперативное видео УЭБ И ПК ГУ МВД России по Кемеровской области

Напомним, теперь уже бывшего главу Березовского городского округа задержали в январе 2019 года по подозрению во взятке в тот момент, когда он выходил из здания одной из коммерческих организаций. При себе у чиновника было 280 тысяч рублей. Позже следователи установили, что Дмитрий Титов предложил главному бухгалтеру одной из коммерческих фирм платить ежемесячно по 280 тысяч рублей. Взамен он обещал покровительство компании на территории Березовского.

- Следствием установлено, что за 13 месяцев коррупционным путем чиновник «заработал» 3,64 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В счет возмещения ущерба следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму порядка двух миллионов рублей.

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