Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июня 2020

В Кузбассе, по данным на 28 июня, число пациентов с COVID-19 увеличилось на 47 человек. Теперь число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 1579 человек.

Статистика. ФОТО: Яндекс

Из 47 человек, у которых диагностировали коронавирус, 12 проживают в Новокузнецке, 10 – в Новокузнецке, еще пятеро – в Медуреченске. В остальных территориях по 1-2 заболевших.

Одновременно с этим 40 человек вылечились от коронавируса. Больше всего выздоровевших – 25 человек – в Кемерове. еще 11 выздоровевших в Новокузнецке. Таким образом, общее число вылечившихся составляет 688 человек. При этом 882 кузбассовца продолжают получать медицинскую помощь с инфекционных стационарах. Число летальных исходов остается прежним – 9 человек.