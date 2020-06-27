Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июня 2020
В Кузбассе, по данным на 28 июня, число пациентов с COVID-19 увеличилось на 47 человек. Теперь число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 1579 человек.
Статистика. ФОТО: Яндекс
Из 47 человек, у которых диагностировали коронавирус, 12 проживают в Новокузнецке, 10 – в Новокузнецке, еще пятеро – в Медуреченске. В остальных территориях по 1-2 заболевших.
Одновременно с этим 40 человек вылечились от коронавируса. Больше всего выздоровевших – 25 человек – в Кемерове. еще 11 выздоровевших в Новокузнецке. Таким образом, общее число вылечившихся составляет 688 человек. При этом 882 кузбассовца продолжают получать медицинскую помощь с инфекционных стационарах. Число летальных исходов остается прежним – 9 человек.
Оперативная информация по коронавирусу. ФОТО: оперативный штаб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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