2020-06-27T21:02:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июня 2020

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 28 июня 2020 года
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июня 2020Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июня 2020Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе, по данным на 28 июня, число пациентов с COVID-19 увеличилось на 47 человек. Теперь число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 1579 человек.

Статистика. ФОТО: Яндекс

Статистика. ФОТО: Яндекс

Из 47 человек, у которых диагностировали коронавирус, 12 проживают в Новокузнецке, 10 – в Новокузнецке, еще пятеро – в Медуреченске. В остальных территориях по 1-2 заболевших.

Одновременно с этим 40 человек вылечились от коронавируса. Больше всего выздоровевших – 25 человек – в Кемерове. еще 11 выздоровевших в Новокузнецке. Таким образом, общее число вылечившихся составляет 688 человек. При этом 882 кузбассовца продолжают получать медицинскую помощь с инфекционных стационарах. Число летальных исходов остается прежним – 9 человек.

Оперативная информация по коронавирусу. ФОТО: оперативный штаб.

Оперативная информация по коронавирусу. ФОТО: оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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