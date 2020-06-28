Кузбасский ансамбль казачьей песни принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

В Кузбассе продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. В нем принял участие и коллектив народного творчества ансамбль казачьей песни «Росстань». По мнению артистов, очень важно быть частью главных решений в стране.

- Голосовать или нет это вообще не обсуждается. Живем, работаем, занимаемся творчеством в нашей стране, в России, и участвовать в принятии самых главных решений, которые касаются каждого её жителя, это очень важно. Кроме того, в Конституцию предлагают внести поправки о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа, поддерживается и охраняется государством. Мы хотим, чтобы такая Конституция была принята, - сказали артисты.

Сейчас дворцы культуры и творческие коллективы продолжают свою работу, поэтому артисты репетируют почти каждый день. На избирательный участок коллектив тоже пришел сразу после репетиции.

- Изменения, в первую очередь, направлены на молодежь. Молодое поколение - это будущее страны. Сохранение культурных ценностей коснется людей, которые в будущем будут жить и воспитывать детей. Соответственно, важнее всего передавать культурное наследие молодежи, чтобы они могли, в свою очередь, детям передать, рассказать, показать. Нам жить в этой стране - с поправками и изменениями, все законы разрабатываются для людей, - поделилась Юлия Альшевская.

Артисты считают, что очень важно быть частью главных решений в стране. Фото: архив ансамбля казачьей песни «Росстань»

Артисты считают, что сфера культуры должна занимать особое место в Конституции. Именно поэтому так важно участвовать в голосовании.

- Одним из важных аспектов, который затрагивают поправки в Конституцию, является сфера культуры.

Культура играет одну из ведущих ролей: если вспомнить события Великой Отечественной войны, на бой сподвигала именно песня, помогала людям в трудные минуты их жизни.

Поправки в Конституцию в сфере культуры - это основное событие для нас. Будучи патриотом, я считаю, что Россия в самые тяжелые для нее времена занимала очень высокий статус в мировом масштабе, - сказала Юлия. Агеева.

Еще одна артистка коллектива является ровесницей нашей Конституции. Она верит в то, что сфера культуры будет и дальше стремительно развиваться.

- Нынешняя Конституция была принята в 1993 году, я тогда только родилась. Сейчас изменения и для культуры и для всех сфер нашего общества, однозначно, будут большим толчком для развития не только вашего региона, но и всей нашей страны, - отметила Мария Яковлева.