Новый терминал аэропорта в Кемерове заработает в мае 2021 года

Новый терминал международного аэропорта имени Леонова в Кемерове должен заработать в мае 2021 года. Строительные работы ведутся с опережением графика.

На данный момент строители выполнили более половины свайного поля и приступили к заливке фундаментов. Чтобы объект был построен качественно и в срок, работы по устройству теплового контура нужно выполнить к октябрю, отметил губернатор Сергей Цивилев во время посещения строительной площадки. Сами строители планируют нарастить темпы, чтобы к концу года увеличить опережение графика.

-Работа кипит. Строители взяли на себя жесткие обязательства, работы предстоит много. Мы, со своей стороны, будем во всем им помогать. Отопление на объекте должно заработать в октябре, чтобы не терять время и зимой выполнить все внутренние отделочные работы. Эту задачу необходимо решить вместе с министерством строительства Кузбасса и администрацией города Кемерово, - заявил глава региона.

Сергей Цивилев также напомнил, что терминал рассчитан на пассажиропоток до миллиона человек в год. Это один из важнейших объектов, которые будут построены к 300-летию Кузбасса, подчеркнул губернатор.

Строительство терминала началось в мае этого года. Помимо сдачи самого объекта к юбилею региона запланировано обновить существующий международный терминал и прилегающую территорию, установить теплые межтерминальные переходы, увеличить аэровокзальную площадь в два с половиной раза.

Дороги до воздушной гавани тоже приведут в порядок - за это отвечает администрация города Кемерово. Будет построена кольцевая транспортная развязка возле аэропорта на пересечении улицы Тухачевского и улицы Терешковой, а также автодорога к аэропорту в Ленинском районе. На данный момент заключены контракты на проектирование кольцевой развязки. Ориентировочно проект будет завершен и передан на экспертизу в начале июля.

Терминал будет построен за один год. Фото: instagram.com/sergey_tsivilev

СПРАВКА "КП"

Почему Кузбассу 300 лет

В 1721 году казак Михайло Волков обнаружил на берегу реки Томи «горелую гору». Об обнаруженных запасах угля в феврале того же года в Санкт-Петербург, тогдашнюю столицу государства, отправили докладную записку. В России тогда было 12 министерств, которые называли коллегиями. Одна из них, Берг-коллегия, которая руководила горнорудной промышленностью, 6 июля 1721 года подтвердила, что в Сибири находится одно из крупнейших в Российской империи месторождений каменного угля.

В 1842 году, географ, геолог, путешественник Петр Чихачев по итогам проведенной экспедиции произвел оценку запасов угля Кузнецкой котловины и впервые ввел термин «Кузнецкий угольный бассейн».

6 июля 2021 года будет праздноваться 300-летие образования Кузбасса. Указ об этом 27 августа 2018 года подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

11 октября 2018 года губернатор Сергей Цивилев дал старт тысячедневному отсчету до юбилейной даты.

В марте 2019 года Владимир Путин официально закрепил за регионом второе название - Кузбасс, подписав Указ «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации».

ПОДРОБНОСТИ

Как будет выглядеть терминал

Проектом предусмотрено, что новый терминал аэропорта площадью около 12 тысяч квадратных метров будет трехэтажным, в форме куба, стеклянные стены будут пропускать внутрь максимум света. Архитектурной доминантой здания станет козырек, спускающийся до земли.

Внутренний дизайн терминала выполнят в «космической» тематике. Интерьер будет напоминать о знаменитом уроженце Кузбасса космонавте Алексее Леонове, имя которого носит воздушная гавань.

Космическую атмосферу поддержат зенитные фонари и обилие свободного пространства: высота потолка над зоной регистрации будет более 15 метров. Центральный холл украсит копия корабля «Союз», на котором летал Алексей Леонов.

По проекту новый терминал аэропорта будет площадью 12 тысяч квадратных метров. Фото: Администрация правительства Кузбасса