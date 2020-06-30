Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 30 июня

День за днем меняется ситуация с коронавирусом в регионе. Так, за минувшие выходные медики выявили как новые случаи заболевания, так и новые случаи выздоровления.

На утро 30 июня в регионе выявлено 1662 новых случаев заболевания. Больше всего заболевших в двух кузбасских городах – Кемерове и Новокузнецке. В областном центре – 439 заболевших, из них 14 – за минувшие сутки. А в Новокузнецке – 493 заболевших, из которых 13 выявили за минувшие сутки. Всего же сейчас медицинскую помощь получают 945 человек.

Одновременно с этим еще три кузбассовца прошли курс лечения и выписаны из инфекционных стационаров Кузбасса. В общей сложности от COVID-19 вылечились 707 человек.

Кроме того, по данным оперативного штаба в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8435 человек.

Пополнилась и печальная статистика. Стало известно о десятом случае летального исхода болезни. У 53-летнего жителя Киселевска ранее выявили COVID-19. Несмотря на то, что врачи оказывали ему всю необходимую помощь, у мужчины на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии, и он скончался.

Статистика. ФОТО: Яедекс.

Какие ограничения действуют в Кузбассе:

Масочный режим – да.

Самоизоляция для приезжих – да.

Рестораны и кафе – работают.

Музеи, музеи-заповедники – работают.

Санатории – работают.

Спортивные залы и комплексы – работают.

Места отдыха у воды – работают.

Пляжи – купание запрещено.