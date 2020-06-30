Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Энергия Победы

Отправляемся в музей.

Победу в Великой Отечественной войне ковали все промышленные предприятия, отрасль энергетики – не исключение. Кемеровчане, которые хотят узнать об этом больше, могут посетить виртуальный музей «Энергетика Сибири в годы войны»

Необычный проект приурочен к 75-летию Победы. Это – настоящий онлайн-музей, дизайн которого напоминает военный бункер, состоящий из пяти залов. Там представлены интересные архивные материалы, а также хроника подвигов наших земляков-энергетиков, собранная в фотографиях и документах, многие из которых публикуются впервые! Это документальные подтверждения крупных строек, прокладки линий электропередачи и транспортировки многотонных трансформаторов, так необходимых для выдачи энергии крупным предприятиям, обеспечивающим фронт оружием, танками и ракетами, а также подлинные свидетельства подвигов сибирских энергетиков в тылу и на фронтах.

Экспозиции музея рассказывают о новаторских решениях кузбасских энергетиков, отмеченных, в том числе, Сталинской премией, о строительстве крупнейших энергообъектов в регионе. Здесь также представлены живые рассказы с фронта – воспоминания участников войны, ветеранов-энергетиков Кузбасса.

Предполагается, что экспозиция музея будет «живой» - со временем она пополнится новыми документами и фотографиями.

Посетить экскурсию онлайн можно здесь >>

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В экспозиции есть как знаменитые сюжеты мастера, так и малоизвестные. Фото: Министерство культуры Кузбасса

Неизвестный Ван Гог

Идем на выставку.

До 1 июля в Кузбасском центре искусств, главной задачей которого является сохранение культурных традиций области и знакомство с ними жителей, продолжает работу выставка «Победа», где представлены полотна кузбасских художников, посвященные теме Великой Отечественной войны. И если вы до сих пор с ней не познакомились, то еще сегодня можно успеть это сделать.

А следующей в центре откроется выставка репродукций картин «Неизвестный Ван Гог». В экспозиции есть как знаменитые сюжеты мастера, так и малоизвестные. Все работы, представленные на выставке, выполнены в технике жикле (художественная цифровая печать), которая позволяет воссоздавать бессмертные шедевры на натуральном холсте.

Все картины сопровождаются описанием и историей создания. Экскурсоводы помогут узнать много неизвестных подробностей из жизни художника, открыть для себя малоизвестные, но знаковые сюжеты его картин. Экскурсия включена в стоимость билета (по предварительной записи).

В рамках работы выставки запланированы: песочное представление «С любовью, Винсент!», мастер-класс по пластилинографии «Ван Гог. Ван лав», мастер-класс по гуаши по картинам Ван Гога, мастер-класс по масляной живописи «Звездная ночь» по живописи Ван Гога.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, тел.: (384-2) 75-07-88

с 3 июля, с 10.00 до 19.00

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Природа Кузбасса уникальна, своеобразна и неповторима, а чтобы сохранить все богатство земли, практически в каждом районе созданы особо охраняемые природные территории. Фото: кадр виртуального плаката

Заповедные места на карте Кузбасса

Знакомимся с природой области.

Кемеровская областная библиотека имени Федорова предлагает кемеровчанам принять участие в виртуальной экскурсии и подробнее узнать о том крае, в котором мы живем.

Кузбасс может ассоциироваться не только с углем, нужно лишь внимательней посмотреть на его карту - в области есть немало красивых заповедных мест.

Природа Кузбасса уникальна, своеобразна и неповторима, а чтобы сохранить все богатство земли, практически в каждом районе созданы особо охраняемые природные территории, которые привлекают к себе внимание туристов всего мира. Библиотека предлагает совершить интерактивное путешествие по всем ООПТ Кузбасса.

Что такое ООПТ? Какие они бывают? Сколько их в Кузбассе? Где их можно найти? На эти и другие вопросы вы обязательно найдете ответы на интерактивном плакате, отсканировав код ниже.

Отправляемся на виртуальную экскурсию - сюда >>

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Государственная филармония Кузбасса приглашает кемеровчан послушать симфонию-фантазию «Мастер и Маргарита». Фото: Кадр концерта

Мастер и Маргарита

Слушаем симфонию-фантазию.

Государственная филармония Кузбасса – одно из старейших культурных учреждений области, приглашает кемеровчан послушать симфонию-фантазию «Мастер и Маргарита».

Культовый роман ХХ века вдохновил многих композиторов. По мнению критиков, само произведение Булгакова взывало к музыке, решительно требовало ее.

Еще одна особенность «Мастера и Маргариты» – внезапная смена кадров-эпизодов – также не могла остаться незамеченной для Андрея Петрова как композитора, работающего и в кино. В партитуре симфонии-фантазии ярко виден принцип монтажной стыковки частей. А емкость и особая, концентрированная выразительность образов романа перекликаются с лучшими работами Петрова в области киномузыки.

Симфония-фантазия звучит в исполнении Губернаторского симфонического оркестра под управлением профессора Центральной Пекинской консерватории Тао Линя.

Послушать симфонию онлайн можно здесь >>

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Французское изящество и галантность в соединении с испанским темпераментом и страстью становятся движущей силой спектакля. Фото: Кадр спектакля

О широте дворянской души

Наслаждаемся искрометным спектаклем.

Кемеровский музыкальный театр имени Боброва, который по праву считается одним из хранителей культурных традиций области, приглашает зрителей на виртуальный спектакль «Дон Сезар де Базан».

Французское изящество и галантность в соединении с испанским темпераментом и страстью становятся движущей силой спектакля. Любовь как предмет торга или вопрос жизни и смерти.

А сюжет такой…

Молодой дворянин Сезар де Базан по натуре широк и бесшабашен, в бурной своей жизни он быстро промотал целое состояние, доставшееся ему в наследство, и вынужден скрываться от кредиторов. Но у него горячее благородное сердце, поэтому он всегда готов прийти на помощь, отдать, к примеру, совершенно незнакомой девушке перед самой своей казнью последнее, что у него осталось – титулованное имя.

Интересно, чем закончится история? Тогда смотрите спектакль, отсканировав код.

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>