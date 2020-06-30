Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Оседлаем конька!

Создаем традиционную народную куклу «солнечный конь».

Какие они – солнечные кони? Наверняка, у них гривы пронизаны яркими лучами, копыта высекают огонь, а глаза лучатся теплом. В этом утверждении есть доля правды! Ведь в народных традициях «солнечные кони» действительно несли в себе частичку солнышка.

Конь – один из самых древних и традиционных оберегов славян, и прежде всего он считался покровителем мужчин, был символом плодородия и мощной власти. Поэтому и игрушку делали для мальчиков и мужчин. Мальчики, играя с удивительным конем, постигали азы труда и ухода за настоящими конями, находили в чудесной игрушке друга и защитника. А взрослых мужчин конь-огонь берег от невзгод, врагов, придавал сил и уверенности в любой ситуации.

Традиционно народную куклу делали из дерева, соломы, лыка. Мы же вместе с сотрудниками Новокузнецкого художественного музея будем мастерить его из шерстяных ниток. Вам понадобятся непосредственно шерстяные нити, ножницы, основа для наматывания. Для декорирования пригодятся кусочки ткани, ленты, бусины и стразы. Итак, приступаем!..

Кстати, Новокузнецкий художественный музей бережно хранит не только произведения искусства современных авторов, но и традиции, заложенные нашими предками. И грядущее 300-летие Кузбасса здесь также готовятся встречать – сочетая историю и современность.

Посмотреть мастер-класс онлайн можно здесь >>

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Шаманский бубен, который входит в композицию граффити, можно увидеть только с высоты, а само граффити является самым масштабным за Уралом.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Шаманка, волшебное время и галерея граффити

Отправляемся на незабываемую экскурсию.

Давным-давно наши предки на скалах делали рисунки. Каждая линия была наполнена символизмом, несла особое значение, отражала важнейшие вехи жизни. Те времена давным-давно прошли, но и нынешние поколения создают свои рисунки на различных поверхностях. Правда на них отображены не сцены охоты, рождения или войны, а вполне мирные пейзажи. В качестве поверхности уличные художники используют стены домов, а вместо высекания линий – краска из баллончика.

За шесть лет граффитисты из разных городов России, Германии, Индии, Киргизии и Казахстана создали более 50 уникальных произведений стрит-арта. В каждом граффити – отражение сегодняшнего дня, духовные искания художников, попытки осознать мир и свое предназначение в нем. Одни граффити созданы как дань памяти героям земли Кузнецкий – а Кузбассу, напомним, совсем скоро исполнится 300 лет - и таких масштабных личностей у нас немало! Другие граффити художники рисовали как подарок горожанам, способный подарить улыбку даже в самый хмурый день. А третьи граффити – отражение многовековой истории региона. Именно таким является одна из последних работ «Шаманка». Кстати, шаманский бубен, который входит в композицию граффити, можно увидеть только с высоты. А само граффити является самым масштабным за Уралом. Вот так обычные художники-граффитисты, создавая новое произведение, обращаются к 300-летней истории Кузбасса и черпают в ней вдохновение.

Побывать на экскурсии можно виртуально, а можно и своими ногами прошагать по улицам города и лично рассмотреть в деталях каждое граффити. Для этого необходима группа от трех до пяти человек, медицинская маска и запись на проведение экскурсии

Посетить экскурсию виртуально можно здесь >>

Стрит-арт

улицы Новокузнекца, запись на экскурсию: 9-905-911-5582

время проведения экскурсии – договорное, для групп от трех до пяти человек.

Цена билетов: от 300 рублей

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Знаете ли вы, какую планету окутал толстый слой облаков из серной кислоты и углекислого газа? А на какой планете год длится в два раза дольше, чем на Земле? ФОТО: кадр видео Новокузнецкого планетария имени Альберта Федорова

Маленькие мерцающие точки

Рассматриваем планеты, сравниваем расстояния и знакомимся с солнечной системой.

В космосе находится несчетное количество звезд, планет и прочих космических тел. А сам он настолько велик, что человеческое воображение не может представить себе этого. Но сегодня мы не станем отправляться далеко-далеко, а останемся в пределах нашей Солнечной системы и поближе познакомимся с теми планетами, которые она объединяет.

Знаете ли вы, какую планету окутал толстый слой облаков из серной кислоты и углекислого газа? А на какой планете год длится в два раза дольше, чем на Земле? Кстати, на этой планете есть гора Олимп. Есть среди планет системы и такая, у которой целых 79 спутников, а у ураганов есть имена. Самый крупный из них – Большое Красное Пятно, который по размер больше, чем Земля.

А еще есть планета, у которой есть свои собственные кольца. Есть и такая, которая вращается, лежа на боку, и такая, у которой один год равен 168 земным.

Удивительна наша Солнечная система, но еще удивительней – планета Земля.

Но о ней специалисты планетария имени Альберта Федорова расскажут в следующий раз. Кстати, сам планетарий назван в честь его основателя – человека удивительной судьбы и характера, фронтовика, спортсмена, семьянина, посвятившего часть своей жизни звездам. Именно такими людьми гордится Кузбасс, приближаясь к своему 300-летию.

Отправляемся в планетарий - сюда >>

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27 июля 1964 года первая доменная печь Запсиба выдала первый чугун – эта дата считается днем рождения ЗСМК. ФОТО: кадр видео Новокузнецкого художественного музея

Отправляемся в путешествие во времени по Запсибу

Историческая экскурсия по знакомому району.

Чем привлек когда-то Кузбасс исследователей Сибири? Богатыми недрами, умельцами-кузнецами, особым характером тех, кто жил здесь. Вот и сегодня, спустя 300 лет с образования Кузбасса, наши земляки продолжают прославлять регион своими трудовыми подвигами.

На всю послевоенную страну гремела слава КМК, одевавшего в броню танки и самолеты. А неподалеку от легендарного завода уже началось строительство металлургического гиганта. Тех же, кто трудился на заводе, нужно было обеспечить достойным жильем. Так и началась в 1958 году история всероссийской стройки. 27 июля 1964 года первая доменная печь Запсиба выдала первый чугун – эта дата считается днем рождения ЗСМК. А еще в 1958 году первые запсибстроевцы получили квартиры, в поселке строителей открылись первые ясли, школа, больница, почта – все для того, чтобы жителям района было комфортно здесь. В 1963 году поселок получил название Заводского района. Каждая улица района словно рассказывает историю строительства его самого и завода. Темпы строительства, кстати, были ударными – достойными трудовой славы жителей земли Кузнецкой и ее истории.

Посетить историческую экскурсию онлайн можно здесь >>

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Организаторы проекта стремились, чтобы образы древнего сибирского искусства обрели вторую жизнь в нашем времени. ФОТО: Наталья Паньшина

Вечность всегда актуальна!

Вглядываемся в «Лики Кулая» вместе с Кузнецкой крепостью.

Вот и наступило время, когда музеи, открываясь после ограничений из-за коронавируса, вновь радуют нас новыми выставками. Вот, например, выставка «Лики Кулая», которая приехала в Новокузнецк из Томска. Ее открытие приурочено к празднованию Дня города Новокузнецка, а представлена выставка организатором творческого объединения «Сомана КуКуН», крупного арт-проекта, который гармонично переплетает материальные образы кулайской культуры раннего железного века и современное художественное пространство.

Организаторы проекта стремились, чтобы образы древнего сибирского искусства обрели вторую жизнь в нашем времени. Современные художники, ювелиры, мастера черпали вдохновение в миниатюрных бронзовых скульптурах людей, животных, птиц, мифических существ, пополнивших мировую сокровищницу шедевров первобытного изобразительного искусства. А потом это вдохновение нашло воплощение в музыке, фотографии, ювелирном, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

«Вечность всегда актуальна!» - таков слоган проекта на протяжении уже 20 лет. За эти годы выставка «Лики Кулая» побывала не только в разных городах России, но и за границей. Ее экспозицию сегодня составляют 18 работ ведущего фотографа Томска Дмитрия Карпушева, около 70 образцов ювелирного и декоративно-прикладного искусства томских мастеров Сергея Лялюшко, Виктора Ния, Виктора Тимофеева и других, коллекция одежды «Цвет кулайской ночи» Натальи Нелюбовой.

Кстати, мастера готовы сделать копии работ и для кузбассовцев, которые захотят, чтобы частичка ликов Кулая всегда была с ними.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей