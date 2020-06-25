В Юргинском военном гарнизоне построят детский сад и школу

В Юргинском военном гарнизоне началось строительство новой школы на 550 мест. Неподалеку появится новый детский садик на 220 мест. Планируется, что оба объекта будут готовы осенью 2021 года.

При начале строительства школы присутствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который подчеркнул важность будущих объектов для семей военнослужащих.

- Детей не нужно будет отвозить в Юргу, они смогут посещать детский садик и получать образование рядом со своими домами. Военный городок преобразится к 300-летию Кузбасса, мы поможем комплексно благоустроить территорию гарнизона, – отметил глава региона.

Комфортная и современная школа

В новой школе, которая будет трехэтажной, все продумано для комфортного пребывания и обучения детей. В учреждении проектом предусмотрены современные спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, арт-пространство, помещения для групп продленного дня. А на территории школы разместят несколько спортивных площадок и зону для сдачи зачетов ГТО. На строительство и оборудование будет направлено почти 729 миллионов рублей федеральных средств и еще пять миллионов рублей из бюджета Кузбасса.

От буфетной до миниавтогородка

В свою очередь детский сад на 220 мест, 60 из которых для детей ясельного возраста, будет представлять собой комплекс помещений для 10 групп с собственными раздевальными, туалетными комнатами, буфетной, игровой и спальней, а также спортивный зал с инвентарем, зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинские кабинеты, прачечная. Прилегающая территория будет оборудована игровыми площадками, миниавтогородком для изучения ПДД и пространством для знакомства детей с природой и ее сезонными изменениями.

Всего на строительство будет направлено 232 миллионов рублей, из них 113,2 миллиона рублей – федеральный бюджет, 118,8 миллиона рублей – средства региона.

В ожидании новоселья

Помимо школы и детского сада в июне в Юрге начинается строительство двух пятиэтажных домов на 35 квартир каждый во втором микрорайоне, еще два многоквартирных дома начнут возводиться в сентябре.

- В новое жилье в 2021 году заедут в том числе, юргинцы-участники соцпрограмм, дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья, - сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса. - За пять лет во втором микрорайоне построят еще 14 современных пятиэтажек, прилегающую территорию благоустроят, будет оборудована собственная парковая зона – жилой комплекс назовут «Альпийский Парк».

Проспект Победы преображается

Преображаются в Юрге общественные городские пространства. Например, по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустраивается главная магистраль города – проспект Победы. На его части длиной 460 метров, которая в последние десятилетия находилась в неудовлетворительном состоянии, будет установлено уличное освещение, урны, скамейки, фотозоны, устроены бордюры и пешеходные тротуары, проведено озеленение.

На данные работы выделено свыше 24 миллионов рублей, в том числе, чуть боле 21 миллиона рублей – из федерального бюджета. Также 730 тысяч рублей выдели бюджет области, еще 2,4 миллиона рублей – город.

- Юрга и Юргинский военный гарнизон преображаются. Здесь возводят новые социальные объекты, строят современные дома, облагораживают территорию, через несколько лет в городе появится несколько парковых зон. В муниципалитете подготовлены перспективные проекты развития, такие идеи мы готовы поддерживать, – отметил Сергей Цивилев.