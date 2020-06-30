2020-06-30T15:17:45+03:00
Общество

Двух детей и мужчину спас из горящего дома кузбассовец

Не задумываясь, он вошел в горящую квартиру
Екатерина РОМАНОВА
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Двух детей и мужчину спас из горящего дома кузбассовец. ФОТО: пресс-служба администрации города МеждуреченскДвух детей и мужчину спас из горящего дома кузбассовец. ФОТО: пресс-служба администрации города Междуреченск
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Не дал погибнуть в горящей квартире двум малышам и мужчине житель Междуреченска. Он не смог пройти мимо чужой беды.

Настоящие герои живут среди нас. Один из них – обычный житель Междуреченска Павел Таранов. На днях он, как обычно, шел на работу. Вдруг почувствовал запах гари, а потом и увидел дым, густыми клубами валивший из окна квартиры на первом этаже.

Что-то подсказало Павлу, что там, в горящей квартире, кому-то нужна помощь. Мужчина забрался в квартиру – и не ошибся. Двое мальчишек – двух и пяти лет – уже начинали задыхаться в едком дыму. Схватив пацанов на руки, Павел вытащил их на улицу. А потом – вернулся обратно, туда, где пожар. В одной из комнат он нашел мужчину и помог тому выйти на улицу.

Пока мужчина вытаскивал из горящей квартиры детей, соседи вызвали пожарных и скорую, и всем трем пострадавшим врачи оказали необходимую помощь. Пожарные тоже оперативно справилсь с возгоранием.

- Павел признался: ему не нравится внимание, которое сейчас образовалось вокруг него, - делится глава города Междуреченск Владимир Чернов на своей странице в соцсетях. - Героя обязательно наградим. А пока жму крепко руку настоящего мужчины!

ИСТОЧНИК KP.RU

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