Восьмой кассационный суд в Кемерове откроют в августе

Строительство Восьмого кассационного суда в Кемерове планируется завершить в августе этого года. Оно было начато в декабре 2018 года.

Объект, который расположен в Центральном районе города, представляет собой восьмиэтажное здание площадью более 28 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся около 40 залов судебных заседаний, конференц-зал на 100 мест, зал президиума на 200 мест и около 300 рабочих кабинетов.

Стоимость объекта составляет 3,5 миллиарда рублей, которые выделены из федерального бюджета.

Ход строительства лично проинспектировал 30 июня губернатор Сергей Цивилев. Он отметил, что кассационный суд в Кемерове будет одним из двух за Уралом, а его юрисдикция распространится на 12 субъектов России.

-Работы идут с опережением графика и будут завершены в срок, к Дню шахтера. Стройка дала большое количество рабочих мест, на этапе возведения на объекте ежедневно работали около 450 человек. Еще 400 новых рабочих мест – это служащие кассационного суда, - подчеркнул губернатор.

Также он добавил, что эта стройка в плане заказов на стройматериалы дала работу предприятиям Кузбасса, в которых заняты тысячи людей.

Также в августе будет установлен новый мост через Искитимку, от которой стройка неподалеку, будет отсыпана набережная реки. Эта работа дает региону дополнительные поступления в бюджет. Общий экономический эффект для Кузбасса за пять лет составит более 5,5 миллиарда рублей. « Это колоссальные средства, которые будут использоваться для развития региона», — отметил Сергей Цивилев.