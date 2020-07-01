2020-07-01T08:51:27+03:00
Общество

Меры поддержки по президентской ипотеке в Кузбассе признаны лучшим в стране социально экономическим проектом

Компенсация первого взноса по ипотеке делает жилье доступнее
Екатерина РОМАНОВА
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Меры поддержки по президентской ипотеке в Кузбассе признаны лучшим в стране социально экономическим проектомМеры поддержки по президентской ипотеке в Кузбассе признаны лучшим в стране социально экономическим проектомФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Кузбасская компенсация первого взноса по льготной президентской ипотеке возглавила список Экспертного института социальных исследований как лучшая региональная практика России за период с 22 по 28 июня.

Четырехстороннее кубасское соглашение о частичной компенсации первого взноса по льготной президентской ипотеке для сотрудников ряда крупных предприятий стало дополнительной мерой поддержки . льготная президентская ипотека позволяет взять заем до шести миллионов рублей на новую квартиру под шесть процентов годовых на срок до 30 лет. Часть суммы на первоначальный взнос, который составляет 20 процентов от стоимости жилья, по условиям соглашения, будут компенсировать работодатели. При этом каждый работодатель вправе решать, какую часть взноса компенсировать, однако сумма компенсации должна быть не менее 20 процентов от суммы взноса. Инициатором подписания соглашения стал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На данный момент к соглашению присоединились Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса», ХК «СДС», СК «Програнд», АСО «Промстрой», ООО «Стройдорэкспорт», ООО «Кузбасский скарабей», СПК «Береговой».

- Компенсация первого взноса сделает президентскую ипотеку еще доступнее для людей. На момент подписания соглашения уже известно о желании других банков присоединиться к этой программе. Мы приветствуем такие инициативы и готовы расширять список и застройщиков, и финансово-кредитных организаций, и работодателей, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что ипотечные программы позволили привлечь с начала года в экономику Кузбасса 12,5 миллиарда рублей, увеличить план по сдаче жилья в 2020 году более чем на 50 процентов – с 805 тысяч квадратных метров до 1,275 миллиона квадратных метров.

- Льготные ипотечные программы дадут возможность воплотить задуманное, добиться быстрого развития строительной отрасли и позитивного эффекта для экономики региона, - добавил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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