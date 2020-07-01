Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 2 июля

День за днем меняется ситуация с коронавирусом вКузбассе. Так, на утро 2 июля вновь появились как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие.

По данным оперативного штаба, на утро 2 июля в Кузбассе еще у 41 жителя региона тесты на коронавирус показали положительный результат. Таким образом, с начала пандемии общее число заболевших достигло 1744 человека. Из них 973 человека на настоящий момент находятся в инфекционных стационарах региона, а 761 кузбассовец с начала пандемии уже прошел лечение, выздоровел и был выписан из стационара. Кстати, о последних 29 выздоровевших стало известно в минувшие сутки.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8558 человек, - отметили в оперативном штабе.

Статистика. ФОТО: Яндекс.

ПОДРОБНОСТИ

Какие ограничения действуют в Кузбассе:

Масочный режим – да.

Самоизоляция для приезжих – да.

Рестораны и кафе – работают.

Музеи, музеи-заповедники – работают.

Санатории – работают.

Спортивные залы и комплексы – работают.

Места отдыха у воды – работают.

Пляжи – купание запрещено.

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