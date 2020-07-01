2020-07-01T21:00:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 2 июля

Сообщаем актуальные новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 2 июля
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 2 июляКоронавирус в Кузбассе: последние новости на 2 июляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

День за днем меняется ситуация с коронавирусом вКузбассе. Так, на утро 2 июля вновь появились как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие.

По данным оперативного штаба, на утро 2 июля в Кузбассе еще у 41 жителя региона тесты на коронавирус показали положительный результат. Таким образом, с начала пандемии общее число заболевших достигло 1744 человека. Из них 973 человека на настоящий момент находятся в инфекционных стационарах региона, а 761 кузбассовец с начала пандемии уже прошел лечение, выздоровел и был выписан из стационара. Кстати, о последних 29 выздоровевших стало известно в минувшие сутки.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8558 человек, - отметили в оперативном штабе.

Статистика. ФОТО: Яндекс.

Статистика. ФОТО: Яндекс.

ПОДРОБНОСТИ

Какие ограничения действуют в Кузбассе:

Масочный режим – да.

Самоизоляция для приезжих – да.

Рестораны и кафе – работают.

Музеи, музеи-заповедники – работают.

Санатории – работают.

Спортивные залы и комплексы – работают.

Места отдыха у воды – работают.

Пляжи – купание запрещено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оперштаб опубликовал список городов с новыми зараженными COVID-19

В регионе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Данные о городах, где у пациентов диагностировали COVID-19, опубликовал оперативный штаб. (подробности)

Из-за роженицы с короновирусом в Кемерове закрыли роддом

Некоторое время назад в соцсетях появились тревожные сообщения о том, что кемеровский роддом №5 закрыли из-за коронавируса. Как оказалось, это действительно так.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
За ходом голосования в Кузбассе следят независимые наблюдатели
Поджигатели уничтожили сено в Кузбассе
Стало известно, где в Кузбассе активнее всего голосуют по поправкам к Конституции
Две кемеровчанки попали под колеса автомобиля на перекрестке
У кемеровчан есть возможность проголосовать дома
В Кузбассе открыли мобильный covid-госпиталь
Новокузнецкие фонтаны заработают в ближайшие дни
Три самосвала загорелись на угольном предприятии в Кузбассе
Оперштаб опубликовал список городов с новыми зараженными COVID-19
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе выросло на 41 человека
После ссоры с мужем пенсионерка из Кузбасса избавилась от его ружья
В день голосования в Кузбассе открылись 1699 избирательных участков
Худощавого 86-летнего мужчину разыскивают в Кемерове
В Кузбассе мужчина ворвался с кухонным ножом в микрофинансовую организацию
В Кемерове мужчина чуть не сжег сожительницу вместе с домом
Депутаты отдали часть города Кемерово соседнему району