Россельхозбанк подписал соглашение с Правительством Кузбасса

Директор Кемеровского регионально филиала АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев подписал четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Кемеровской области - Кузбасса, территориальным органом Росреестра, застройщиками, работодателями и банками (займодавцами) в сфере развития жилищного строительства на территории Кемеровской области - Кузбасса. Инициатором подписания соглашения стал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Президент России Владимир Владимирович Путин во вторник объявил, что максимальная сумма льготной ипотеки в регионах увеличена с 3 до 6 миллионов рублей. Кузбасское соглашение - это дополнительная мера поддержки для тех, кто хочет оформить президентскую ипотеку. По условиям соглашения, работодатели будут компенсировать своим сотрудникам часть суммы на первоначальный взнос, который составляет 20% от стоимости жилья. Каждое предприятие будет самостоятельно решать, какую часть взноса субсидировать, но в соглашении мы зафиксировали, что компенсация должна составлять не менее 10 процентов от суммы взноса. Заём выдается под 6,5 процента годовых, а в Кузбассе программы банков и регионального АИЖК позволяют дополнительно снизить ставку до уровня ниже 6 процентов годовых. Это уникальные условия. Компенсация первого взноса сделает президентскую ипотеку еще доступнее для людей», — сказал Сергей Цивилев в четверг 25 июня после подписания соглашения.

«Ипотека с господдержкой – это эффективная мера, которая призвана помочь населению улучшить жилищные условия. В то же время это и поддержка для застройщиков. Оформить ипотеку по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Отмечу, что в Россельхозбанке ставка составляет 5,9% годовых», – отметил директор Кемеровского РФ АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев.

В основе сотрудничества сторон, закрепленного кузбасским соглашением, лежит создание благоприятных условий для развития жилищного строительства на территории Кузбасса, поддержка работников предприятий, не имеющих в полном объеме личных средств для первоначального взноса на получение ипотечного кредита под ставку не более 6,5 процента годовых, повышение доступности ипотечного кредитования на территории Кузбасса. В Россельхозбанке ставка по ипотеке с господдержкой составляет 5,9 процента.

Соглашение подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, директор Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев, заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков, руководитель дирекции банка ВТБ по Кемеровской области Анжелика Рогожкина, президент АО ХК «СДС» Михаил Федяев, директор НО «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса» Юлия Шматок, генеральный директор ООО СК «Програнд» Андрей Калинин, генеральный директор АСО «Промстрой» Владимир Глушков, директор ООО «Специализированный застройщик «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса» Джалал Караев, директор ООО «Стройдорэкспорт» Сергей Апарин, генеральный директор ООО «Кузбасский скарабей» Дмитрий Разуваев, директор СПК «Береговой» Сергей Поликов.

Глава региона сообщил также, что реализация ипотечных программ позволила с начала года привлечь в экономику Кузбасса 12,5 миллиарда рублей. «Мы увеличили план по сдаче жилья в этом году более чем на 50 процентов - с 805 тысяч квадратных метров до 1,275 миллона квадратных метров. Льготные ипотечные программы дадут возможность воплотить задуманное, добиться быстрого развития строительной отрасли и позитивного эффекта для всей экономики региона», - сказал губернатор.

Новая программа ипотеки с господдержкой действует по поручению Президента РФ Владимира Путина с апреля этого года.

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