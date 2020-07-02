Гнусный сезон: кузбассовцы жалуются на нашествие мошек

Лето в самом разгаре, и все мы выезжаем на природу жарить шашлыки, или купаться на речку, а может просто выходим на вечерний променад. Но теплу радуемся не только мы, но и комары да мошки. Кузбассовцы жалуются: количество насекомых в этом году заметно увеличилось. Они атакуют нас даже днём, когда ярко светит солнце – их, видимо, уже ничего не пугает.

– Насекомых стало больше. И это не только комары, которые обычно всегда бывают по вечерам, и в бору, и просто на улице. Главное, много стало именно мошек, – Отмечает кемеровчанка Елизавета Матико, – И ладно бы они появлялись только вечером и там, где влажно! Но даже в жару от них спасения нет! Мы ездим на дачу, и раньше никогда не сталкивались с такой проблемой, как мошкара, а сейчас работать на огороде тяжело: насекомые постоянно лезут в лицо, глаза.

Но насекомые, наглые и безжалостные, есть не только на территории дачных участков.

– В городе очень много мошки, которая раньше была, в основном, за городом, – рассказывает житель Юрги Михаил Чахлов, - Комары тоже не скучают, причём они стали гораздо крупнее, просто звери! Выйти на улицу без средства от насекомых кажется уже просто нереальным.

Что случилось в природе, что насекомых стало так много?

– Почему стало больше насекомых сказать однозначно сложно, говорит заведующий кафедрой экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон, - Количество насекомых зависит от того, какой год – более сухой или более влажный. На разных насекомых это по-разному влияет. Возможно, в городах сейчас сложились такие условия, которые благоприятны для размножения мошек, комаров. Но в целом это нормальное сезонное явление.

Как правило, укусы насекомых довольно быстро проходят, но если появилась сильная аллергическая реакция, то в таком случае специалисты советуют обратиться к врачу.

КОНКРЕТНО

Как спасаться от мошек

Лучший способ избежать аллергии – не дать себя укусить.

1. Старайтесь меньше выходить на улицу рано утром и поздно вечером. Специалисты отмечают: с 7 до 10 и с 20 до 22 мошки наиболее активны.

2. Дома обязательно повесьте на окно противомоскитную сетку.

3. Используйте специальные противомоскитные средства. Это могут быть спреи и мази, купленные в магазине: выбор большой. Но если вы предпочитаете средства натуральные, тогда можно воспользоваться советом кемеровчанки Ольги Ковалёвой. Она рассказала, что для отпугивания насекомых использует гвоздику. Можно сделать отвар: 5 граммов гвоздики залить стаканом воды, вскипятить в течение 15 минут, охладить и наносить на открытые участки тела. А можно купить эфирное масло и использовать его. Оба средства одинаково эффективны.

Ещё одно действенное и, кстати, бюджетное, средство – ванилин. Рецепт приготовления прост: одну столовую ложку ванилина растворить в стакане с тёплой водой. А можно сделать мазь: добавить в детский крем три пакетика ванилина.