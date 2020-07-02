2020-07-02T12:13:18+03:00
Общество

Гнусный сезон: кузбассовцы жалуются на нашествие мошек

Насекомые мешают не только на природе, но и в городе
Екатерина ТРОФИМОВА
Поделиться:
Активнее всего мошки бывают рано утром и поздно вечером. Фото: Геннадий БИСЕИНОВ.Активнее всего мошки бывают рано утром и поздно вечером. Фото: Геннадий БИСЕИНОВ.
Изменить размер текста:

Лето в самом разгаре, и все мы выезжаем на природу жарить шашлыки, или купаться на речку, а может просто выходим на вечерний променад. Но теплу радуемся не только мы, но и комары да мошки. Кузбассовцы жалуются: количество насекомых в этом году заметно увеличилось. Они атакуют нас даже днём, когда ярко светит солнце – их, видимо, уже ничего не пугает.

– Насекомых стало больше. И это не только комары, которые обычно всегда бывают по вечерам, и в бору, и просто на улице. Главное, много стало именно мошек, – Отмечает кемеровчанка Елизавета Матико, – И ладно бы они появлялись только вечером и там, где влажно! Но даже в жару от них спасения нет! Мы ездим на дачу, и раньше никогда не сталкивались с такой проблемой, как мошкара, а сейчас работать на огороде тяжело: насекомые постоянно лезут в лицо, глаза.

Но насекомые, наглые и безжалостные, есть не только на территории дачных участков.

– В городе очень много мошки, которая раньше была, в основном, за городом, – рассказывает житель Юрги Михаил Чахлов, - Комары тоже не скучают, причём они стали гораздо крупнее, просто звери! Выйти на улицу без средства от насекомых кажется уже просто нереальным.

Что случилось в природе, что насекомых стало так много?

– Почему стало больше насекомых сказать однозначно сложно, говорит заведующий кафедрой экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон, - Количество насекомых зависит от того, какой год – более сухой или более влажный. На разных насекомых это по-разному влияет. Возможно, в городах сейчас сложились такие условия, которые благоприятны для размножения мошек, комаров. Но в целом это нормальное сезонное явление.

Как правило, укусы насекомых довольно быстро проходят, но если появилась сильная аллергическая реакция, то в таком случае специалисты советуют обратиться к врачу.

КОНКРЕТНО

Как спасаться от мошек

Лучший способ избежать аллергии – не дать себя укусить.

1. Старайтесь меньше выходить на улицу рано утром и поздно вечером. Специалисты отмечают: с 7 до 10 и с 20 до 22 мошки наиболее активны.

2. Дома обязательно повесьте на окно противомоскитную сетку.

3. Используйте специальные противомоскитные средства. Это могут быть спреи и мази, купленные в магазине: выбор большой. Но если вы предпочитаете средства натуральные, тогда можно воспользоваться советом кемеровчанки Ольги Ковалёвой. Она рассказала, что для отпугивания насекомых использует гвоздику. Можно сделать отвар: 5 граммов гвоздики залить стаканом воды, вскипятить в течение 15 минут, охладить и наносить на открытые участки тела. А можно купить эфирное масло и использовать его. Оба средства одинаково эффективны.

Ещё одно действенное и, кстати, бюджетное, средство – ванилин. Рецепт приготовления прост: одну столовую ложку ванилина растворить в стакане с тёплой водой. А можно сделать мазь: добавить в детский крем три пакетика ванилина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лето 2020 в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Новости 24
Количество покупок клиентов РСХБ по бесконтактной оплате в 2020 году увеличилось на 62 процента
В Кузбассе задержали пенсионерку-наркоторговку
Строитель упал с 10-метровой высоты в Кузбассе
Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Кузбассе
Россельхозбанк подписал соглашение с Правительством Кузбасса
В Кузбассе медведь напал на домашний скот
Единственное в России министерство угольной промышленности создано в Кузбассе
РСХБ и ООО «Газпром газомоторное топливо» укрепляют партнерство по развитию рынка газомоторного топлива
В Кузбассе вели работы в опасной зоне угольного разреза
В Краснобродском возобновили автобусные рейсы, отмененные из-за коронавируса
В 17 кузбасских городах обнаружили новых заболевших коронавирусом
В Кузбассе еще 62 человека заболели коронавирусом
В Кузбассе самая высокая смертность в Сибири
Новый фонтан появится в Кемерове