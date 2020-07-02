2020-07-02T12:13:18+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Количество покупок клиентов РСХБ по бесконтактной оплате в 2020 году увеличилось на 62 процента

За первое полугодие 2020 года клиенты Россельхозбанка более чем в 2 раза чаще использовали бесконтактные формы оплаты
Яков КРЫМСКИЙ
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За первое полугодие 2020 года клиенты Россельхозбанка более чем в 2 раза чаще использовали бесконтактные формы оплаты, совершая свои покупки, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящий момент в Банке большой выбор различных форм-факторов: смартфоны, платежные кольца, часы. Одним из востребованных устройств для удобных платежей у клиентов РСХБ является платежное кольцо PayRing, выпущенное в 2019 году при сотрудничестве Банка и компании-производителя.

Так, с начала года количество пользователей кольцами PayRing увеличилось на 59 процентов и составило 2,5 тысячи клиентов. Наибольшей популярностью PayRing пользуются среди жителей Республики Башкортостан, Краснодарского края и Челябинской области.

«Россельхозбанк предлагает своим клиентам широкую линейку современных форм-факторов платежных средств. В сложившихся условиях наши клиенты все чаще выбирают удобные и безопасные способы оплаты приобретаемых товаров и услуг. Очень востребованным устройством является платежное кольцо PayRing. В 2020 году количество покупок, оплаченных умным кольцом, увеличилось более чем в 2 раза», - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

PayRing представляет собой платежную карту в форме кольца из циркониевой керамики, в которой расположен чип-модуль, обеспечивающий проведение платежей по технологии NFC. Платеж можно осуществить при поднесении руки с кольцом к терминалу, который поддерживает функцию бесконтактной оплаты. Дизайн колец представлен в четырех вариантах: с глянцевой и матовой поверхностями, а также с рельефной поверхностью и глянцевое с огранкой по внешним контурам.

Приобрести платежное кольцо PayRing можно в интернет-магазине на официальном сайте Россельхозбанка. Для оформления заказа платежного кольца пройдите по ссылке на сайт Банка http://www.rshb.ru/natural/cards/payrings/#shop, выберете понравившееся Вам кольцо и добавьте его в корзину. Затем перейдите в корзину и нажмите кнопку «оформить заказ».

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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