Надень панамку: до +33 градусов будет на выходных в Кузбассе

Грядущие выходные будут в Кузбассе очень жаркими, и лишь редкие порывы ветра да кратковременные дожди чуть снизят градус зноя.

Жара пришла в Кузбасс и, кажется, в ближайшее время не собирается покидать регион. Вот и в ночь на пятницу, 3 июля, синоптики прогнозируют +15…+20 градусов. Скорость южного ветра будет держаться в пределах 3-8 метров в секунду, но при порывах он может достигать 16 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов, пройдут кратковременные дожди, возможен град.

В ночь на субботу температура воздуха будет такой же, как и предыдущей ночью. А вот день будет еще более жарким: местами ожидается до +33 градусов, в целом же по области температура воздуха будет держаться в пределах +23…+28 градусов. Также возможны дожди и грозы. Ветер сменит направление на юго-западное, а его порывы будут усиливаться до 15 метров в секунду.

Ночь на воскресенье, 5 июля, будет на пару градусов прохладнее предыдущей. А вот день будет по-прежнему жарким: от 25 до 30 градусов тепла. Ветер вновь сменит направление – теперь уже на юго-восточное, и если ночью его порывы будут достигать 13 метров в секунду, то днем – 15. Во всем Кузбассе возможны кратковременные дожди, а на севере региона – сильные. Местами прогремят грозы.

В ночь на понедельник, 6 июля, вновь ожидается +15…+20 градусов. Сохранится порывистый ветер, местами – кратковременные дожди и грозы. Дневная температура кое-где перешагнет 30-градусный порог. В регионе ожидается от +27 до +32.