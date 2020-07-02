Погода в Кузбассе июль 2020: синоптики обещают аномальную жару

Наступивший июль с самых первых дней показал, что такое настоящая летняя жара. Сохранится ли она в течение месяца и вообще – какой будет погода в Кузбассе в июле 2020, рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Как оказалось, июль будет таким же аномально жарким, как и май. Синоптики прогнозируют сренемесячную температуру в +18…+23 градуса, а это на 2 градуса выше нормы! При этом в первую декаду по ночам столбики термометров будут держаться в пределах +13…+18 градусов, а днем ожидается от 28 до 33 градусов тепла.

Во второй и третьей декадах июля разбег ночных температур будет серьезнее: от +9…+14 до +15…+20 градусов. Днем также ожидается разбег температур – от +21…+26 до +27…+32.

- Осадков в июле ожидается меньше нормы. Основные дожди и град пройдут во второй декаде, а вот в первой и третьей – лишь в отдельные дни, - отметила представитель Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова.

К слову, прошедший июнь вовсе не был холодным, как это показалось многим кузбассовцам. По словам Светланы Наумовой, и количество осадков, и температура воздуха оказались в пределах среднемесячных норм. А ощущение недостатка тепла возникло лишь на фоне необычайно жаркого мая.