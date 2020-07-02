Убившую 3-месячную дочь жительницу Кузбасса отправили на принудительное лечение

Жительницу Кузбасса, которая убила свою 3-месячную дочь, отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Малышку она задушила, а тело выбросила на трассе.

В декабре прошлого года 37-летняя жительница Кемерова уехала из дома вместе с 3-месячной дочкой. Однако когда через несколько часов полицейские остановили ее на границе трассы Кемерово – Томск, ребенка с ней уже не было.

Изначально женщина рассказала, что малышка якобы поперхнулась, и она оставила ее на обочине, посчитав мертвой. Тело ребенка разыскивали несколько дней, к этой работе было подключено около 120 человек - следователи, следователи-криминалисты, сотрудники полиции, волонтеры. Поисковики осмотрели около 40 километров территории вдоль автомобильной дороги Яшкино – Юрга, в результате 30 декабря тело ребенка было найдено в сугробе в хозяйственной сумке.

Тогда женщина призналась следователю, что задушила дочь и оставила ее тело на улице. Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти девочки стало переохлаждение.

-Тогда женщина выдвинула еще одну версию произошедшего. Она заявила, что оговорила себя под давлением работников правоохранительных органов, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - В рамках расследования уголовного дела женщине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, она признана невменяемой.

Суд постановил направить кемеровчанку на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.

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