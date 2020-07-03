Восьмой кассационный суд в Кемерове откроют в августе

Строительство Восьмого кассационного суда в Кемерове планируется завершить в августе. Оно было начато в декабре 2018 года.

Объект, который расположен в Центральном районе города, представляет собой восьмиэтажное здание площадью более 28 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся около 40 залов судебных заседаний, конференц-зал на 100 мест, зал президиума на 200 мест и около 300 рабочих кабинетов.

Его стоимость составляет 3,5 миллиарда рублей, которые выделены из федерального бюджета.

Ход строительства здания лично проинспектировал губернатор Сергей Цивилев. Он отметил, что кассационный суд в Кемерове будет одним из двух за Уралом, а его юрисдикция распространится на 12 субъектов России.

Общая площадь восьмиэтажного здания суда составляет более 28 тысяч квадратных метров. Фото: пресс-служба АПК

- Работы идут с опережением графика и будут завершены в срок, ко Дню шахтера. Стройка дала большое количество рабочих мест, на этапе возведения на объекте ежедневно работали около 450 человек. Еще 400 новых рабочих мест - это служащие кассационного суда, - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что эта стройка в плане заказов на стройматериалы дала работу предприятиям Кузбасса, в которых заняты тысячи людей.

Также, по сообщению губернатора, в августе будет установлен новый мост через Искитимку, от которой стройка находится неподалеку, будет отсыпана набережная реки. Эта работа дает региону дополнительные поступления в бюджет. Общий экономический эффект для Кузбасса за пять лет составит более 5,5 миллиарда рублей. «Это колоссальные средства, которые будут использоваться для развития региона», - отметил Сергей Цивилев.

НОВШЕСТВО

Создано единственное в России министерство угольной промышленности

Оно будет представлять интересы отрасли в Правительстве страны.

В Кузбассе создано единственное в России министерство угольной промышленности. Соответствующее постановление 30 июня подписал губернатор Сергей Цивилев.

Как отметил глава региона, угольная отрасль является важнейшей для Кузбасса. От ее работы зависит благополучие 1,5 миллиона человек - это более половины жителей области. Поэтому перед властями стоит задача обеспечить стабильность отрасли и дальнейшее развитие.

- Мы продолжаем добиваться скидок на транспортировку угля, увеличения объемов вывоза угля в восточном направлении для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Министерство угля позволит усилить постоянную системную работу по этим вопросам с федеральными структурами и ведомствами, активнее отстаивать интересы жителей Кузбасса на уровне страны, - отметил Сергей Цивилев.

Новый исполнительный орган будет консолидировать угольщиков и представлять интересы отрасли в Правительстве РФ. Курировать министерство будут специалисты блока замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

К 300-летию Кузбасса в Белове появится новый автовокзал

Строительные работы планируется закончить в декабре этого года. Фото: пресс-служба АПК

Он сможет обслуживать до трех тысяч пассажиров в сутки.

К 300-летию Кузбасса в Белове будет введен в эксплуатацию новый автовокзал. Он сможет обслуживать до трех тысяч пассажиров в сутки.

Здание, которое жители города ждут с 2012 года, по проекту будет двухэтажным. В прошлом году губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял решение включить строительство автовокзала в региональную программу «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» и выделить на эти цели 132,5 миллиона рублей из областного бюджета.

- Автовокзал нужен не только населению Белова, но и жителям трех соседних муниципальных округов. Отсюда уезжают жители Беловского и Гурьевского районов, Краснобродского городского округа. Кроме того, Белово - главные ворота между Кузбассом и Алтайским краем. Нужно завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию к 300-летию Кузбасса, чтобы, приезжая на празднование, жители и гости региона сразу попадали в комфортные условия, - подчеркнул губернатор.

На данный момент уже готовы фундамент и стены подвала, перекрытия первого этажа, идет бетонирование стен первого этажа, затем строители приступят к устройству перекрытий второго этажа и монтажу наружных сетей.

Строительные работы планируется закончить в декабре 2020 года, после чего специалисты приступят к благоустройству территории и начнут оснащать автовокзал необходимым оборудованием. В здании нового автовокзала разместят пять билетных касс, зал ожидания, медицинский пункт, буфет на 40 мест, комнату матери и ребенка.

Как в самом здании, так и на прилегающей территории будет создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.