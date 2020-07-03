Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 4 июля
Регион возвращается к привычному ритму жизни – отменен ряд действовавших ранее ограничений, но новые случаи заболевания все равно выявляются ежедневно. Сообщаем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.
По данным на утро 4 июля в регионе выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же с середины марта общее число заболевших достигло 1873 человек.
Также за минувшие сутки выздоровело 20 пациентов. Всего с начала пандемии переболели COVIV-19 и покинули медицинские учреждения Кузбасса 800 человек. 1063 находятся в инфекционных стационарах и получают необходимую медицинскую помощь
Число умерших пока остается неизменным – жертвами инфекции стали десять человек.
Кроме того, по данным оперативного штаба в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8558 человек.
Статистика. Фото: Яндекс
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ИСТОЧНИК KP.RU
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