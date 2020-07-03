2020-07-03T16:20:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 4 июля

Сообщаем актуальные новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 4 июля
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 4 июляКоронавирус в Кузбассе: последние новости на 4 июляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Регион возвращается к привычному ритму жизни – отменен ряд действовавших ранее ограничений, но новые случаи заболевания все равно выявляются ежедневно. Сообщаем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

По данным на утро 4 июля в регионе выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же с середины марта общее число заболевших достигло 1873 человек.

Также за минувшие сутки выздоровело 20 пациентов. Всего с начала пандемии переболели COVIV-19 и покинули медицинские учреждения Кузбасса 800 человек. 1063 находятся в инфекционных стационарах и получают необходимую медицинскую помощь

Число умерших пока остается неизменным – жертвами инфекции стали десять человек.

Кроме того, по данным оперативного штаба в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8558 человек.

Статистика. Фото: Яндекс

Статистика. Фото: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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