Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 5 июля

Регион возвращается к привычному ритму жизни – отменен ряд действовавших ранее ограничений, но новые случаи заболевания все равно выявляются ежедневно. Сообщаем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

По данным на утро 5 июля в регионе выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же с середины марта общее число заболевших достигло 1944 человека.

Также за минувшие сутки выздоровело 43 пациента. Всего с начала пандемии переболели COVIV-19 и покинули медицинские учреждения Кузбасса 843 человека. 1090 находятся в инфекционных стационарах и получают необходимую медицинскую помощь

К сожалению, выросло число умерших – до 11 человек. За минувшие сутки стало известно, что скончалась женщина в Новокузнецке. На фоне заболевания у нее развилась тяжелая форма пневмонии.

Кроме того, по данным оперативного штаба в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8327 человек.

Статистика. Фото: Яндекс

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