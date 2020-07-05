11 умерших от коронавируса в Кузбассе: что о них известно

С появления первых случаев заболевания в середине марта от коронавируса в Кузбассе скончалось уже 11 человек. Вспоминаем, где и как были обнаружены летальные случаи.

Случай 1

О смерти первой пациентки, у которой оказался положительным тест на коронавирус, оперативный штаб области сообщил 17 апреля. Сама же смерть произошла двумя днями ранее в реанимации городской больницы Белова. Ранее женщина проходила лечение в Краснобродской городской больнице.

Первый тест на коронавирус у 64-летней женщины показал отрицательный результат. Результаты второго, посмертного, теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациентки коронавирусной инфекции.

По решению штаба городская больница Белова, Краснобродская и Мысковская городские больницы были переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин с 16 апреля. Кроме того, на 14-дневный карантин закрыт и храм Пророка Ильи в Краснобродском городском округе, где проходило отпевание скончавшейся.

Случай 2

28 апреля стало известно о втором умершем пациенте одной из инфекционных больниц Кузбасса, у которого ранее врачи диагностировали коронавирус. Он проживал в поселке Краснобродском.

- Один возрастной пациент с выраженной сопутствующей патологией и подтвержденным диагнозом COVID-19 накануне скончался, - подтвердил тогда областной оперативный межведомственный штаб.

Случай 3

На утро 4 мая стало известно, что от коронавируса скончался третий пациент в области. Мужчина был в предпенсионном возрасте.

- Это мужчина в возрасте 62 лет. У пациента развилась пневмония, - сообщили подробности в оперативном штабе.

Случай 4

Еще один кузбассовец, у которого выявили коронавирус, скончался в стационаре города Новокузнецка. Об этом стало известно утром 5 мая.

- Это мужчина в возрасте 61 года, - сообщает оперативный штаб. - У пациента произошел инсульт. Он проживал в городе Калтан.

В общей сложности на тот момент в Кузбассе скончались четыре пациента, у которых выявили коронавирус. Двое из них - жители Краснобродского, один – новокузнечанин и один житель Калтана. Все они - люди в возрасте, имели сопутствующие хронические заболевания.

Случай 5

В пятницу, 8 мая, стало известно о пятом скончавшемся от коронавируса в Кузбассе. Об этом сообщили в областном межведомственном штабе области.

- У него развилась тяжелая степень пневмонии, - уточнили в штабе.

Случай 6

В субботу, 9 мая, стало известно о том, что в области скончался от коронавируса шестой пациент. Это произошло в результате того, что у него на фоне болезни случился инсульт.

Случай 7

11 мая стало известно о седьмом жителе Кузбасса с подтвержденным COVID-19, который скончался в одной из инфекционных больниц. «Возраст мужчины - 91 год. Он проживал в Новокузнецке. У пациента развилась тяжелая форма пневмонии», - говорится в сообщении оперштаба области.

Случай 8

20 июня оперативный штаб Кузбасса опубликовал текущую сводку по ситуации с коронавирусом в области. Из нее стало известно, что скончался еще один пациент – уже восьмой с начала пандемии.

-У мужчины из Калтана на фоне коронавируса развилась тяжелая степень пневмонии, - говорилось в официальном сообщении.

Случай 9

24 июня стало известно, что скончался еще один мужчина с этим диагнозом. Девятым умершим на территории нашей области стал мужчина из Прокопьевска 1950 года рождения.

Медики предоставили заключение о причине смерти пациента. На фоне коронавируса у него развилось другое заболевание. Речь идет о тяжелой степени пневмонии.

Случай 10

На утро 29 июня стало известно о десятом скончавшемся пациенте, у которого ранее диагностировали коронавирус.

- У мужчины 1953 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Он проживал в Киселевске, - сообщает областной межведомственный штаб.

Случай 11

В субботу, 4 июля стало известно еще об одно жертве коварного вируса. По сообщению оперштаба Кузбасса, это была женщина, родившаяся в 1939 году. Одна проживала в Новокузнецке, на фоне заболевания у нее, как и большинства умерших ранее, развилась тяжелая форма пневмонии.

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