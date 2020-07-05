Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 июля:

В регионе постепенно отменяют ограничения, однако ежедневно люди продолжают заражаться коронавирусом. Стали известны последние новости о ситуации с COVID-19 в Кузбассе.

По информации на утро 6 июля в регионе диагностировали у 74 человек коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии общее число заболевших достигло 2018 человек.

За минувшие сутки выздоровело 20 пациентов. Всего с начала пандемии переболели COVIV-19 863 человека. В настоящее время необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах получают 1143 пациентов.

Выросло и число умерших, у которых была диагностирована эта инфекция. Сейчас их 12 человек.

По данным оперативного штаба в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8530 человек.

Статистика. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11 умерших от коронавируса в Кузбассе: что о них известно

С появления первых случаев заболевания в середине марта от коронавируса в Кузбассе скончалось уже 11 человек. Вспоминаем, где и как были обнаружены летальные случаи.(подробности)

14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили

В Кузбассе отменена обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в местные аэропорты. Изменения вступают в силу с 5 июля.(подробности)

В Кузбассе жителей старше 65 лет рекомендовали перевести на удаленку или отправить в отпуск

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 2 июля подписал очередное распоряжение о продлении режима повышенной готовности и снятии некоторых ограничительных мер.(подробности)

Кузбассовцам разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды

В четверг, 2 июля, губернатор Сергей Цивилев снял еще ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса. В частности, жителям региона разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды.(подробности)

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 12 июля

В четверг, 2 июня, губернатор Сергей Цивилев подписал очередное распоряжение о продлении в регионе ограничительных мер. В документе сообщается, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 июля.(подробности)