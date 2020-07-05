Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 июля:
В регионе постепенно отменяют ограничения, однако ежедневно люди продолжают заражаться коронавирусом. Стали известны последние новости о ситуации с COVID-19 в Кузбассе.
По информации на утро 6 июля в регионе диагностировали у 74 человек коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии общее число заболевших достигло 2018 человек.
За минувшие сутки выздоровело 20 пациентов. Всего с начала пандемии переболели COVIV-19 863 человека. В настоящее время необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах получают 1143 пациентов.
Выросло и число умерших, у которых была диагностирована эта инфекция. Сейчас их 12 человек.
По данным оперативного штаба в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8530 человек.
Статистика. Фото: Яндекс
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ИСТОЧНИК KP.RU
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