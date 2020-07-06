2020-07-06T14:14:24+03:00
Происшествия

Бывший наркоман из Новокузнецка похищал людей и запирал их в коттедже

Вместе с одним из подельников он отправится в места лишения свободы [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Бывший наркоман из Новкузнецка похищал людей и запирал их в коттедже. ФОТО: кадр видео Следственного управления СК РФ по Кемеровской областиБывший наркоман из Новкузнецка похищал людей и запирал их в коттедже. ФОТО: кадр видео Следственного управления СК РФ по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Четверых новокузнечан суд признал виновными в том, что они похищали людей, а потом незаконно удерживали в реабилитационном центре. Каждый получил срок - от условного до реального.

Бывший наркоман из Новокузнецка похищал людей и запирал их в коттедже.ВИДЕО: Следственное управление СК РФ по Кемеровской области

27-летний новокузнечанин в 2018 году арендовал коттедж и устроил в нем реабилитационный центр. С сентября по декабрь 2018 года он вместе с двумя подельниками находил родственников кузбассовцев, которые страдают алкогольной и наркотической зависимостью. За вознаграждение они помещали зависимых в центр, причем многие попали туда насильно. Так, одному из потерпевших обвиняемые представились сотрудниками полиции и сказали, что доставят его в участок.

Одной из попавших в реабилитационный центр женщине удалось сбежать и сообщить о насильно удерживавших ее людях в полицию. В декабре 2018 года из центра освободили сразу 13 человек. Условия, в которых они находились, нельзя назвать комфортными. Так, на окнах не было ручек, входная дверь была закрыта на замок, и потерпевшие не имели никакой возможности покинуть центр. Также они не могли сообщить о том, что происходит, родственникам: общение по телефону было возможно лишь в присутствии руководителей центра.

Организатор центра заявил, что имел самые благие намерения: когда-то он сам страдал зависимостью, но теперь выздоровел и хочет помогать другим.

- Приговором суда 27-летнему организатору назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима, 40-летнему мужчине - шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима, 33-летнему и 34-летнему мужчинам назначено наказание в виде трех лишения свободы условно каждому, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Соколов изменял Насте с бывшей женой»: Адвокат убитой аспирантки Ещенко рассказала о новом повороте в деле доцента
По словам Александры Бакшеевой, скандалы в квартире историка происходили вовсе не из-за того, что невеста была против его встреч с детьми [эксклюзив kp.ru]
«Соколов изменял Насте с бывшей женой»: Адвокат убитой аспирантки Ещенко рассказала о новом повороте в деле доцента
По словам Александры Бакшеевой, скандалы в квартире историка происходили вовсе не из-за того, что невеста была против его встреч с детьми [эксклюзив kp.ru]
Новости 24