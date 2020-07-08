Кузбассовцы отмечают день любви, семьи и верности

В день любви семьи и верности, который по традиции отмечается 8 июля, в Кузбассе будут организованы праздничные мероприятия, рассчитанные на представителей разных поколений. Для молодежи в Кемерове будет организована спортивная эстафета. В домах культуры пройдут игровые и конкурсные программы, состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Будет праздник и на набережной Кировского района, и в линейном парке бульвара Строителей, - здесь выступят артисты, для детей будут организованы конкурсы и игровые программы.

Культурный центр выставит Тематические работы народного самодеятельного коллектива художников-любителей «Творчество» будут выставлены на бульваре Строителей. А на улице Весенней Городской клуб ветеранов проведет концертно-танцевальную программу.

Подготовила концертную программу и Государственная филармония Кузбасса имени Бориса Штоколова. Побывать на ней сможет любой желающий – концерт будет виртуальным. Для этого нужно будет зайти на сайт филармонии и включить прямую трансляцию.

Свои музыкальные поздравления в этот день подарят артисты Губернаторского симфонического оркестра и члены их семей. Прозвучат известные и всеми любимые произведения: «Русский вальс» Дмитрия Шостаковича, «Романс» Георгия Свиридова из музыки к повести Александра Пушкина «Метель», вальс из музыки к драме Михаила Лермонтова «Маскарад» . Концерт начнется в 12 часов.

Многие кузбассовцы будут отмечать этот праздник дома.

- В этот день мы всегда накрываем вкусный стол, вместе ужинаем, поздравляем друг друга, - рассказала Галина Глотикова, - День семьи, любви и верности - это очень добрый и светлый праздник, поэтому именно так мы его и отмечаем: тихо, уютно и вместе.

Однако есть и те, кто этот праздник не отмечает, но не потому, что не верят в любовь и верность:

- Наша семья никак не отмечает этот праздник, - говорит Владислав Смирнов, потому что мы любим друг друга каждый день.

Справка КП

Празднование Дня Петра и Февронии Муромских берет свое начало в середине XVI века, когда Русская Церковь причислила супругов к лику святых. Их пример помогал людям поверить: можно прожить семейную жизнь в верности и любви. В 2002 жители Мурома предложила возродить традицию празднования Дня Петра и Февронии на территории России. В 2008 году эту идею поддержали Русская Православная церковь, общественные организации. И с тех пор День памяти супругов - 8 июля - получил светское название — День любви, семьи и верности.