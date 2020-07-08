2020-07-08T04:52:38+03:00
Общество

Кузбассовцы отмечают день любви, семьи и верности

В честь праздника в регионе пройдут концерты, выставки и конкурсы
Екатерина ТРОФИМОВА
Поделиться:
Кузбассовцы отмечают день любви, семьи и верностиКузбассовцы отмечают день любви, семьи и верностиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В день любви семьи и верности, который по традиции отмечается 8 июля, в Кузбассе будут организованы праздничные мероприятия, рассчитанные на представителей разных поколений. Для молодежи в Кемерове будет организована спортивная эстафета. В домах культуры пройдут игровые и конкурсные программы, состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Будет праздник и на набережной Кировского района, и в линейном парке бульвара Строителей, - здесь выступят артисты, для детей будут организованы конкурсы и игровые программы.

Культурный центр выставит Тематические работы народного самодеятельного коллектива художников-любителей «Творчество» будут выставлены на бульваре Строителей. А на улице Весенней Городской клуб ветеранов проведет концертно-танцевальную программу.

Подготовила концертную программу и Государственная филармония Кузбасса имени Бориса Штоколова. Побывать на ней сможет любой желающий – концерт будет виртуальным. Для этого нужно будет зайти на сайт филармонии и включить прямую трансляцию.

Свои музыкальные поздравления в этот день подарят артисты Губернаторского симфонического оркестра и члены их семей. Прозвучат известные и всеми любимые произведения: «Русский вальс» Дмитрия Шостаковича, «Романс» Георгия Свиридова из музыки к повести Александра Пушкина «Метель», вальс из музыки к драме Михаила Лермонтова «Маскарад» . Концерт начнется в 12 часов.

Многие кузбассовцы будут отмечать этот праздник дома.

- В этот день мы всегда накрываем вкусный стол, вместе ужинаем, поздравляем друг друга, - рассказала Галина Глотикова, - День семьи, любви и верности - это очень добрый и светлый праздник, поэтому именно так мы его и отмечаем: тихо, уютно и вместе.

Однако есть и те, кто этот праздник не отмечает, но не потому, что не верят в любовь и верность:

- Наша семья никак не отмечает этот праздник, - говорит Владислав Смирнов, потому что мы любим друг друга каждый день.

Справка КП

Празднование Дня Петра и Февронии Муромских берет свое начало в середине XVI века, когда Русская Церковь причислила супругов к лику святых. Их пример помогал людям поверить: можно прожить семейную жизнь в верности и любви. В 2002 жители Мурома предложила возродить традицию празднования Дня Петра и Февронии на территории России. В 2008 году эту идею поддержали Русская Православная церковь, общественные организации. И с тех пор День памяти супругов - 8 июля - получил светское название — День любви, семьи и верности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
Представительство НОЦ «Кузбасс» заработало в Монголии
Трое подростков угнали автомобиль и сбросили его в карьер в Кузбассе
Невысокого мужчину с тростью разыскивают в Кузбассе
Черного риэлтора задержали в Кузбассе при получении 2,7 миллиона рублей
В Кузбассе начали брать плазму крови у переболевших COVID-19
МЧС Кузбасса предупреждает о граде и сильных ливнях
Анастасия Волочкова села на шпагат в футболке новокузнецкого ХК "Металлург"
Из-за резкого роста случаев COVID-19 Междуреченск посетил главный эпидемиолог Кузбасса
За плохую дезинфекцию кузбасские УК оштрафованы на 430 тысяч рублей
Собственник кузбасского угольного предприятия не заплатил налогов на 89 миллионов рублей
В Кузбассе планируют поднять штрафы за купание
Новая экосистема РСХБ позволит решать любые вопросы о приобретении и владении жилой недвижимостью
В Междуреченске на пляже задержали троих подростков
За 17 дней лечения новокузнечанка отдала мошенницам 115 тысяч рублей
Водителя-наркомана будут судить за смертельное ДТП в Кемерове
В Кузбассе женщину незаконно уволили после больничного
29 из 49 новых заболевших коронавирусом живут в одном кузбасском городе
В Кузбассе грузовой поезд сбил мужчину
Оскорбивший врача новокузнечанин заплатит штраф
Вылечившихся от коронавируса в Кузбассе оказалось больше заболевших на 7 июля