Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июля: 69 заболели, 16 выписаны
День за днем меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Мы же сообщаем вам самые актуальные новости об этом.
За минувшие сутки в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Сразу 69 человек попали в инфекционные стационары региона. Таким образом, число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 2203 человек. В общей сложности больницах Кузбасса на сегодняшний день находятся 1226 больных коронавирусом.
Также с начала пандемии в Кузбассе вылечились от коронавируса 965 человека, из них 12 - за минувшие сутки.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8476 человек, - сообщает оперативный штаб.
Статистика. Фото: Яндекс
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ИСТОЧНИК KP.RU
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