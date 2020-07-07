Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июля: 69 заболели, 16 выписаны

День за днем меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Мы же сообщаем вам самые актуальные новости об этом.

За минувшие сутки в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Сразу 69 человек попали в инфекционные стационары региона. Таким образом, число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 2203 человек. В общей сложности больницах Кузбасса на сегодняшний день находятся 1226 больных коронавирусом.

Также с начала пандемии в Кузбассе вылечились от коронавируса 965 человека, из них 12 - за минувшие сутки.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8476 человек, - сообщает оперативный штаб.

Статистика. Фото: Яндекс

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