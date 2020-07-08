Жара в Кузбассе: как помочь животным ее пережить

В Кузбасс пришла жара, которая, по прогнозам синоптиков, продержится еще достаточно долго. Спасаясь от нее, люди используют и солнечные очки, и защитные кремы, и специальную одежду. А как помочь животным?

Тень, вода и песок

Животные в жаркое время ведут не слишком активный образ жизни, стараются спрятаться где-то в прохладном месте - и в этом им нужно помочь. У них должно быть какое-то помещение, навес, где они могут укрыться от солнца.

Это первый совет, который дают все ветеринары. Второй - нужно обеспечить постоянный доступ к воде. И эти два совета - самые главные для всех без исключения животных, маленькие они - кошки и собаки или большие - коровы и лошади.

А дальше советы уже будут различными - в зависимости от вида животного. Для водоплавающих птиц нужен будет полноценный пруд, а вот для шиншилл или перепелов - песочные ванны, в которых они могут искупаться, но при этом не замерзнуть.

- Коз и свиней можно чаще кормить, чтобы жировая прослойка была больше, это тоже спасает их от жары, если им приходится часто бывать на солнце. - советует ветеринар Светлана Ковалева из кемеровского зоопарка.

Для оленя лето - не сезон

Для страусов эму, которые любят дождь, их владельцы летом часто устраивают дождь искусственный - поливают из шланга.

- Конечно, сейчас тяжелее всего северным оленям, - рассказывает сотрудник частного зоопарка Юлия Потапова. - Лето - не их сезон. Поэтому нам приходится их постоянно обрызгивать водой, наполнять поилки и делать большие навесы, где они могут спрятаться.

Что касается питания в жару, то здесь нет сильных изменений. Разве что в рационе появляется больше сочной зелени.