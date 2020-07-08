2020-07-08T13:05:05+03:00
Общество

Кузбасским учителям дадут по миллиону рублей

Для этого они должны устроиться на работу в сельские школы
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасским учителям дадут по миллиону рублей. Фото: Пресс-служба АПККузбасским учителям дадут по миллиону рублей. Фото: Пресс-служба АПК
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Кузбасским педагогам дадут по миллиону рублей в рамках программы «Земский учитель». На выплаты могут претендовать те, кто устроится на работу в сельские школы.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, выплаты в размере миллиона рублей получат 39 учителей. Для этого они должны проработать не менее пяти лет в селах, рабочих поселках, пгт или городах с населением менее 50 тысяч человек.

Средства на выплаты будут направлены из федерального бюджета.

Губернатор Кузбасса отметил, что программа «Земский учитель», инициированная президентом, поможет привлечь в сельские школы молодых и энергичных специалистов.

- Это очень важное дополнение к программам развития образования, которые уже реализуются в Кузбассе. Мы капитально ремонтируем и оснащаем школы по областной программе «Моя новая школа», создаем в сельских школах центры «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование», финансируем строительство новых школ и детских садов. Уверен, что новая программа повысит качество образования в сельских школах и будет способствовать развитию сельских территорий, - отметил глава региона.

Он также напомнил, что в области действуют аналогичные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым в 2019 году в село удалось привлечь 110 медработников.

КОНКРЕТНО

Программа «Земский учитель» в 2020 году реализуется впервые, заявки на участие подали 243 педагога, желающих работать в Кузбассе. Региональная комиссия определила 39 победителей программы. Среди них восемь учителей математики, 10 преподавателей иностранных языков, девять - русского языка и литературы, шесть учителей физики, два учителя начальных классов, по одному преподавателю биологии, истории и обществознания, информатики, химии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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