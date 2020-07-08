Первый ребенок родился в 15 лет: кемеровчанин рассказывает, каково это - быть многодетным отцом

В двадцать лет люди обычно только заканчивают учиться, устраиваются на работу и лишь планируют обзавестись семьей. Степан Беляев в двадцать уже пять лет как был женат и воспитывал дочку. Сейчас многодетному отцу 29 лет, и у него прекрасная жена и четверо детей. Но молодые и перспективные родители не собираются останавливаться на достигнутом, ведь дети для них - это счастье.

В День любви, семьи и верности мы поговорили со Степаном Беляевым, каково это - быть многодетным отцом

В ШКОЛЕ ВЫПУСКНОЙ, А ДОЧКЕ 5 МЕСЯЦЕВ

- Степан, давайте начнем с самого начала вашей истории, как вы познакомились с женой?

- Это было так давно. Мы познакомились в клубе. Нормальных тематических вечеринок тогда не было. Мы попали на Drum & Bass вечеринку. У Ани тогда был парень. Но меня это не остановило. Эта девушка сильно выделялась из толпы, поэтому я знал, что она должна быть моей женой. Совсем скоро Аня была моей девушкой и впоследствии стала супругой.

На тот момент она была очень креативная, впрочем, как и сейчас. Она выделялась абсолютно всем: прическами, одеждой, она носила кепки, штаны-шаровары. Она всегда была в центре внимания. Я встретил образ, потом познакомился с ее душой. И вот уже половину жизни она является моей частью. Колючая, но при этом очень уютная.

Степан встретил Анну, когда еще учился в школе. Фото: личный архив

- Вы рано стали родителями, в 15 лет!

- Когда появился первый ребенок, наша Уля, я учился в школе, а Аня в институте. Она старше меня на 2 года. Она ушла в академический отпуск, потом восстановилась и снова ушла и уже не вернулась на очное отделение. Когда у меня был выпускной, Ульяне было 5 месяцев. В школе были этим шокированы. Я к тому же был хулиганом, занимался боксом. Кстати, сейчас я совсем другой. А тогда нас было трое, мы всегда были во всем виноваты. Мое имя знали все, и, к сожалению, чаще в отрицательном ключе. Когда директор узнала о том, что я отец, пригласила моего отца на разговор. Но родители хорошо отнеслись к раннему появлению внучки, поэтому папа отстоял меня перед директором. Впоследствии Аня закончила ТГУ дистанционно, а я отучился в РГТУ на заочном факультете.

- А где вы жили, когда появилась первая дочь?

- До того как появилась Ульяна, сначала мы жили у Ани в доме, потом переехали в съемную квартиру. Мы сами платили за нее. Правда, первый год нам помогали родители. В это время я начинал заниматься недвижимостью. Аня работала в различных компаниях, была там управляющей. Потом открыла свое дело. Был в «Лапландии» магазин, в котором продавались аксессуары, сумки, женская одежда. Рабочие места мы находили сами, у нас не было связей. Было лишь желание жить вместе и в достатке.

ВСЕ ДЕТИ РАЗНЫЕ

- Вы деятельный человек. А времени на семью вам хватает?

- Я бы сказал, мне не хватает времени с семьей, я хочу больше. Но я понимаю, что сейчас надо больше поработать, чтобы заработать и обеспечить нам достойную жизнь. В любой перерыв я мчусь домой, для меня важно совместное времяпрепровождение. В свободные часы мы с младшим сыном катаемся на велосипеде, ездим семьей на дачу, плаваем там в бассейне. Мы построили дом, сейчас живем в нем.

- В вашем возрасте сейчас люди только начинают задумываться о семье, детях. А у вас уже четверо. Откуда у вас такая любовь к детям?

- Сам не знаю. Мы с Аней не из многодетных семей. У меня есть старший брат и приемная сестра, а у Ани младший брат. Сейчас у нас баланс - две девочки, два мальчика, но если будет пятый ребенок, неважно, кто - это в любом случае счастье. Ульяна, как первый ребенок, привыкла к тому, что все внимание было направлено на нее, поэтому с появлением Миши поначалу ревновала. А теперь она очень редко отказывает в помощи, вообще проблем с «няней» у нас не бывает.

О своих детях Степан говорит, что они все разные, но каждый прекрасен по-своему. Фото: личный архив

- Ваши дети похожи между собой или они разные?

- Все наши дети совершенно разные, но прекрасные по-своему. Ульяна - упертая. Но мы не пытаемся в ней это сломать. Она ходит в фотошколу, участвует в показах, фотосессиях. Мы с Аней ее активно поддерживаем во всех начинаниях. Сейчас у нее переходный возраст, я вспоминаю себя и не реагирую на многие выходки. Покрасить волосы - пожалуйста, но татуировку я с ней делать не пойду, а без меня ей не сделают. Все, что идет для развития ее личности, мы поддерживаем. А глупости пусть совершает, когда исполнится восемнадцать.

Я тоже однажды хотел набить тату на всю спину. Я тогда уже увлекался музыкой, татуировки были в моде. Я пришел к знакомому мастеру, мы выпили чай, нарисовали эскиз. Но мастер отдал мне рисунок и попросил «переночевать» с этим желанием до утра. Наутро я, естественно, не пришел. Такие вещи нужно делать осознанно.

Миша особенный мальчик. Ему всего 8 лет, но у него интересный взгляд на все. Его интересует все то, что не должно в его возрасте интересовать. Миша компанейский и очень добрый. Например, лежит в морозильнике одно мороженое. Он его берет и идет всем в доме предлагать. Пока все не откажутся, он сам не съест.

Фоша - как плюшевый живой медвежонок. Он многому учится у Миши, абсолютно все за ним повторяет.

Лукерья - самая младшая в нашей семье. Я с ней много времени провожу, жена даже в шутку ревнует. Когда Уля родилась, мне было 15 лет, многое упускал, а сейчас я иначе смотрю на многие вещи, у меня иные подходы к воспитанию. Наша «Булочка» очень хитрая. Она понимает, что самая младшая и что ей все позволительно. Как-то раз она захотела мармеладку. Фоша сидел и кушал. Она отвлекла его, отвела к игрушкам, а сама схватила мармеладку и убежала. Мы не понимаем, откуда она у нас такая. Сейчас Лукерья и Фоша конкурируют между собой, так как у них небольшая разница в возрасте - два года. Но Фоша всегда, просыпаясь, спрашивает: «Где ляля?»

Я всем рекомендую много детей. Когда их много, они по-другому проявляются, впитывают друг друга и открываются полностью. Один ребенок в семье - залюбленный, два ребенка всегда конкурируют, как я со старшим братом в детстве, а три, четыре - все дети открываются полностью.

Только в семье, где много детей, каждый ребенок может по-настоящему раскрыться, считает Степан Беляев. Фото: личный архив

НЕ МОГ ПРЕДСТАВИТЬ ЖИЗНЬ БЕЗ СЕМЬИ

- Как вам удается сохранить брак, ведь вы вступили в него в еще не осознанном возрасте?

- Невозможно жить идеально, но наши отношения близки к идеалу. Мы редко конфликтуем. У нас мало свободного времени на то, чтобы провести его вместе, а на ссоры нет времени тем более. Поэтому мы живем в мире. Ну и к тому же я уже восемь лет не курю и не употребляю алкоголь - все то, что отрицательно влияет на психическое состояние. У меня меньше поводов для стресса и агрессии, больше поводов получать удовольствие от жизни. Я лишний раз не доказываю никогда ничего с пеной у рта. Проще промолчать, даже если я прав. Когда парень и девушка встречаются недолго, и парень говорит: «Я ее люблю», он не понимает значения этих слов. Более опытный в отношениях человек отбрасывает инстинктивные чувства, он расценивает любовь на уровне внутреннего понимания. Я не могу представить свою жизнь без жены и семьи. Я сейчас понимаю, как люблю их.

- Что пожелаете влюбленным, которые только собираются создать семью?

- Перед тем как вступать в брак, вы должны понять одну вещь: если вы начинаете жить семьей, то самое главное - отказаться от личных эгоистичных потребностей и смотреть на все через призму не себя, а вас двоих. Будьте верными, уважайте и цените друг друга.