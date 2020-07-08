Новокузнечанин продал квартиру умершего при помощи двойника

В Новокузнецке перед судом предстанет мужчина, который продал квартиру умершего человека, использовав при этом его двойника. Мошенническую схему он провернул вместе с подельницей.

Покупал с рук

В полицию Новокузнецка обратился горожанин, который сообщил, что из-за мошеннических действий лишился двухкомнатной квартиры, которая оценивалась в 1,4 миллиона рублей.

Как выяснилось, жилье он купил у пожилого мужчины по объявлению в интернете. При этом сделку потерпевший проводил сам, не привлекая риелтора. Как только мужчина получил документы на право собственности от представителя продавца, то сразу же передал ему деньги.

Неприятный сюрприз ждал новокузнечанина через несколько месяцев. Суд признал сделку недействительной, так как она была совершена… после смерти владельца! Дело в том, что объявился племянник реального собственника, чтобы вступить в права наследства, но неожиданно для себя узнал, что квартира продана.

Искали двойника

В результате оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в мошенничестве - 53-летний мужчина и 43-летняя женщина. По версии следствия, мужчина был организатором, но он вину свою отрицал. А вот его подельница дала признательные показания, поэтому с ней заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и выделили это уголовное дело в отдельное производство.

Как выяснилось в ходе следствия, у задержанного был паспорт умершего владельца квартиры и комплекс документов на недвижимость. А свою подельницу он попросил найти похожего на умершего хозяина человека, чтобы провернуть сделку по продаже квартиры.

- За услугу она получила 50 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Далее организатор сам нашел покупателя и полностью вел сделку до момента оформления. Женщина привела фальшивого владельца на заключение сделки и незаметно для покупателя расписалась в документах вместо двойника.

Кстати, пока велось следствие, стало известно, что задержанный причастен к совершению еще двух мошенничеств. В одном случае он обманным путем обналичил материнский капитал. Во втором пытался незаконно оформить в собственность квартиру умершего человека.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.