Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июля

День за днем ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. Рассказываем самые актуальные новости.

За минувшие сутки в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Сразу 69 человек попали в инфекционные стационары региона. Таким образом, число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 2203 человек.

Также с начала пандемии в Кузбассе вылечились от коронавируса 965 человека, из них 12 - за минувшие сутки. Число умерших не изменилось – их по-прежнему 12.

В общей сложности больницах Кузбасса на сегодняшний день находятся 1226 больных коронавирусом.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8476 человек, - сообщает оперативный штаб.

Статистика. Фото: Яндекс

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