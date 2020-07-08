2020-07-08T17:39:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июля

Актуальные новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 9 июля
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июляКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

День за днем ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. Рассказываем самые актуальные новости.

За минувшие сутки в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Сразу 69 человек попали в инфекционные стационары региона. Таким образом, число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 2203 человек.

Также с начала пандемии в Кузбассе вылечились от коронавируса 965 человека, из них 12 - за минувшие сутки. Число умерших не изменилось – их по-прежнему 12.

В общей сложности больницах Кузбасса на сегодняшний день находятся 1226 больных коронавирусом.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8476 человек, - сообщает оперативный штаб.

Статистика. Фото: Яндекс

Статистика. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кемерове проверили более 750 пассажиров–нарушителей масочного режима

В Кемерове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима.(подробности)

Кузбасский храм оштрафовали за массовые службы во время коронавируса

Один из кузбасских храмов заплатит штраф за то, что организовал службу с массовым скоплением людей во время пандемии коронавируса. Религиозная организация должна заплатить 100 тысяч рублей.(подробности)

Кемеровчане потратили детские выплаты на смартфоны

Жители Кемерова потратили часть «детских» выплат, введенных президентом Владимиром Путиным, на покупку смартфонов. Статистику приводят ритейлеры.(подробности)

В Междуреченске в электричках начнут штрафовать пассажиров

В Междуреченске планируют штрафовать пассажиров электричек, которые едут без масок. Это связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом в городе и отказом людей от госпитализации.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кемерове проверили более 750 пассажиров–нарушителей масочного режима
Кузбасский храм оштрафовали за массовые службы во время коронавируса
Жители Белова получат новый водовод
Ливни и грозы обрушатся на Кузбасс
Житель Новокузнецка заплатит 12 тысяч рублей за оскорбление чужой религии
В Лесной Поляне проложат дорогу к ботаническому саду
Кемерово возьмет кредит в 2 миллиарда рублей для погашения долгов
Россельхозбанк поддержал законопроект о дистанционной работе
Кемеровчане потратили детские выплаты на смартфоны
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В Кемерове выясняют обстоятельства ДТП с четырьмя автомобилями
Кузбассовцы выступят на чемпионате России по компьютерному многоборью среди пенсионеров
В Междуреченске в электричках начнут штрафовать пассажиров
Двухлетний ребенок выпал из окна в Новокузнецке
Четыре косули и шесть лосей погибли на дорогах Кузбасса
В Кузбассе женщина пыталась зарезать своего мужа
Два человека пострадали от взрыва газа в Кузбассе
В каких территориях выявлено 69 новых случаев коронавируса
В Кузбассе выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом
Кузбассовец оставил магазин без кондиционера в жару
Кузбасс подключился к системе мониторинга аварий на объектах ЖКХ
Двое кузбассовцев ограбили движущийся поезд