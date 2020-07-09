Молодая гвардия труда: Горняки «Стройсервиса» помогли жителям села Березово

Молодые специалисты разреза «Березовский» придерживаются активной жизненной позиции. Именно поэтому они участвуют в жизни села Березово. Так, горняки привели в порядок площадь общественных мероприятий села.

Ребята быстро справились с поставленной задачей. ФОТО: Алексей Иванов.

В течение двух дней Совет молодых специалистов разреза «Березовский компании АО «Стройсервис» наводил порядок на площади общественных мероприятий в селе Березово Новокузнецкого района. здесь, на главной площади села находятся детская и спортивная площадки, которые ранее установили специалисты разреза «Березовский». Ежедневно здесь собираются местные ребятишки.

Для того, чтобы игры и занятия спортом приносили еще больше радости, молодые специалисты разреза скосили растущую траву, убрали мусор и подмели территорию.

Разрез «Березовский» - наш давний друг. Что бы мы без него делали - невозможно представить, - говорит староста села Березово Анна Спицына. ФОТО: Алексей Иванов.

- Разрез «Березовский» - наш давний друг. Что бы мы без него делали - невозможно представить, - говорит староста села Березово Анна Спицына. - Вот и сейчас, где бы мы искали газонокосилку? А тут ребята сами приехали и помогли нам навести порядок. Спасибо огромное им и разрезу «Березовский» за постоянную помощь!

Теперь вокруг чистота! ФОТО: Алексей Иванов.

К слову, подобная помощь селу оказывается постоянно на протяжении многих лет. Так, зимой предприятие выделяет спецтехнику для борьбы со снегом, весной и летом – для грейдирования и отсыпки дорог щебнем. А еще – проводят концерты к разным праздникам. В преддверии же Дня Победы в 2020 году силами разреза «Березовский» был отремонтирован памятник «Они защищали Родину» в Березово.