Кузбассовцев ждут выходные с грозами, ливнями и градом

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе. В целом по области будет тепло, но ожидаются обильные осадки и грозы.

В пятницу, 10 июля, днем будет комфортная температура - +20…+25 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, усиливаясь до 14 метров. Ожидаются кратковременные дожди, местами по югу области сильные ливни, грозы, град, ночью и утром местами туман.

В субботу ночью синоптики прогнозируют +9…+14 градусов, днем воздух прогреется до +20…+25 градусов. Ветер направления и скорости в эти сутки не поменяет. Местами пройдут местами кратковременные дожди, ночью в горах по югу области ожидаются сильные ливни, грозы.

В воскресенье ночью, как накануне, ожидается +9…+14 градусов, а вот днем будет немного теплее, чем в субботу – от 23 до 28 градусов. Северо-западный ветер будет усиливаться до 13 метров в секунду. И если ночью по югу пройдут кратковременные дожди и грозы, то день ожидается преимущественно без осадков.

Первый день новой рабочей недели вновь встретит жителей области кратковременными дождями и грозами. Ночью в понедельник, 13 июля, ожидается +10…+15, днем +23…+28.